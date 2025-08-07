Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C

Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas

O Liberal
fonte

Time azulino se tornou bicampeão (Reprodução / Instagram / Remo vôlei)

O time masculino de vôlei do Remo conquistou o bicampeonato da Superliga C - Etapa Norte. A equipe azulina bateu o Nilton Lins, do Amazonas, por 3 sets a 2. A grande final ocorreu na última quarta-feira (6), no Acre, sede do torneio.

Com isso, o Leão Azul avança para a etapa nacional da Superliga C e segue na busca pelo acesso à Segunda Divisão do vôlei brasileiro.

O Remo estava no grupo C da competição, com o clube AVC-RO e o Iate Club-RR, e terminou a primeira fase em primeiro, com seis pontos. Na semifinal, o Leão Azul garantiu o triunfo sobre o Vôlei Orgulho-RO, por 3 sets a 1. Assim, o time azulino perdeu apenas três sets em toda a etapa.

VEJA MAIS 

image Remo estreia com vitórias no masculino e no feminino pela Superliga C de vôlei
A Superliga C é a terceira divisão do voleibol nacional e tem caráter classificatório para a Superliga B. A competição é regionalizada e reúne equipes de várias partes do País.

image Brasil vira sobre a Eslovênia e garante medalha de bronze na Liga das Nações de vôlei
Último jogo da seleção brasileira no campeonato ocorreu em Ningbo, na China, neste domingo

image Vice-campeã olímpica, Carolana anuncia aposentadoria da Seleção Brasileira de vôlei
Vice-campeã olímpica em Tóquio, central se despede da camisa verde e amarela; leia o texto na íntegra

Vale destacar que, na temporada de 2024, o Remo foi o grande campeão da etapa Norte, realizada em Belém, e subiu para a Superliga B. No entanto, por questões burocráticas, abriu mão da vaga, e a APADE, vice-campeã, substituiu a equipe.

O jogo

A decisão foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes. O time paraense venceu o primeiro set por 25 a 22, mas o Nilton Lins ganhou os dois seguintes, por 27 a 25 e 25 a 15, e tinha a chance de fechar o jogo no quarto set.

Contudo, o Remo reagiu, venceu por 25 a 20 e, no tie-break, fez 15 a 7 para garantir a vaga na disputa nacional.

Briga pelo acesso 

Conforme o regulamento, os vencedores de cada região, mais os dois melhores vice-campeões, são classificados para a etapa nacional. Assim, o Remo aguarda a definição das outras regiões e a divulgação da tabela da disputa pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

mais esportes

superliga c
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Mais esportes

Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C

Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas

07.08.25 12h26

Tênis

Após vice-campeonato na Finlândia, paraense se prepara para torneio de tênis em Lisboa

Mauro Klautau vai disputar o Campeonato Mundial na capital portuguesa a partir deste sábado (9)

07.08.25 10h52

Mais esportes

Com duas derrotas seguidas, paraense Michel Pereira tem novo compromisso no UFC

Lutador vai encarar o norte-americano Kyle Daukaus na categoria peso-médio da organização

06.08.25 10h29

Esporte Universitário

UEPA e UFPA se enfrentam no “Desafio da Amizade” de futsal em Belém

Evento será realizado no dia 7 de agosto e terá entrada solidária com alimentos destinados à comunidade indígena de Outeiro

05.08.25 18h17

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal

07.08.25 23h53

Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final

07.08.25 23h27

futebol

Corinthians registra BO após notar sumiço de registros sobre controle de despesas

O desaparecimento dos documentos foi notado por causa dos ofícios recebidos pelo CD para apurar faturas

21.07.25 19h48

REMO

BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio

Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7)

07.08.25 18h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda