Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas O Liberal 07.08.25 12h26 Time azulino se tornou bicampeão (Reprodução / Instagram / Remo vôlei) O time masculino de vôlei do Remo conquistou o bicampeonato da Superliga C - Etapa Norte. A equipe azulina bateu o Nilton Lins, do Amazonas, por 3 sets a 2. A grande final ocorreu na última quarta-feira (6), no Acre, sede do torneio. Com isso, o Leão Azul avança para a etapa nacional da Superliga C e segue na busca pelo acesso à Segunda Divisão do vôlei brasileiro. O Remo estava no grupo C da competição, com o clube AVC-RO e o Iate Club-RR, e terminou a primeira fase em primeiro, com seis pontos. Na semifinal, o Leão Azul garantiu o triunfo sobre o Vôlei Orgulho-RO, por 3 sets a 1. Assim, o time azulino perdeu apenas três sets em toda a etapa. VEJA MAIS Remo estreia com vitórias no masculino e no feminino pela Superliga C de vôlei A Superliga C é a terceira divisão do voleibol nacional e tem caráter classificatório para a Superliga B. A competição é regionalizada e reúne equipes de várias partes do País. Brasil vira sobre a Eslovênia e garante medalha de bronze na Liga das Nações de vôlei Último jogo da seleção brasileira no campeonato ocorreu em Ningbo, na China, neste domingo Vice-campeã olímpica, Carolana anuncia aposentadoria da Seleção Brasileira de vôlei Vice-campeã olímpica em Tóquio, central se despede da camisa verde e amarela; leia o texto na íntegra Vale destacar que, na temporada de 2024, o Remo foi o grande campeão da etapa Norte, realizada em Belém, e subiu para a Superliga B. No entanto, por questões burocráticas, abriu mão da vaga, e a APADE, vice-campeã, substituiu a equipe. O jogo A decisão foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes. O time paraense venceu o primeiro set por 25 a 22, mas o Nilton Lins ganhou os dois seguintes, por 27 a 25 e 25 a 15, e tinha a chance de fechar o jogo no quarto set. Contudo, o Remo reagiu, venceu por 25 a 20 e, no tie-break, fez 15 a 7 para garantir a vaga na disputa nacional. Briga pelo acesso Conforme o regulamento, os vencedores de cada região, mais os dois melhores vice-campeões, são classificados para a etapa nacional. Assim, o Remo aguarda a definição das outras regiões e a divulgação da tabela da disputa pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).