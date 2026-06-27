Paysandu sofre apagão na Curuzu, perde para o Santa Cruz e liga o alerta na Série C Papão é derrotado por 3 a 1 diante da torcida, segue em terceiro com 20 pontos, mas pode perder posições ao fim da rodada O Liberal 27.06.26 19h14 O Santa Cruz comemorou a primeira vitória na história em plena Curuzu. (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu desperdiçou a chance de se consolidar entre os primeiros colocados da Série C e conheceu sua segunda derrota como mandante na competição. Na noite deste sábado, na Curuzu, o Papão foi superado pelo Santa Cruz por 3 a 1, em uma atuação abaixo do esperado diante da torcida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O início até dava sinais de uma noite diferente. Mais presente no campo de ataque, o Paysandu criou as melhores oportunidades nos primeiros minutos, principalmente pela direita, e obrigou Gabriel Souza a fazer boa defesa em finalização de Kleiton Pego. Marcinho também esteve perto de abrir o placar, mas mandou por cima. A partida, no entanto, mudou de rumo aos 28 minutos. Em cobrança de escanteio, Juninho desviou contra a própria meta e colocou o Santa Cruz em vantagem. O gol abalou o time bicolor, enquanto os visitantes cresceram na partida e passaram a controlar as ações. Já nos acréscimos da etapa inicial, Ronald fez grande jogada individual antes de servir Everaldo, que acertou um belo chute para ampliar e silenciar a Curuzu. Paysandu x Santa Cruz Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Na volta do intervalo, o Paysandu tentou reagir com mudanças promovidas por Junior Rocha, mas seguiu encontrando dificuldades para furar a marcação pernambucana. Para piorar, um erro na saída de bola pela lateral acabou originando o terceiro gol. Fabinho aproveitou cruzamento rasteiro na pequena área e transformou a vitória em goleada aos 24 minutos. Empurrado pela torcida, o Papão ainda encontrou forças para diminuir. Juninho, personagem da noite, recebeu na entrada da área e bateu colocado para marcar o gol de honra aos 29 minutos, amenizando o prejuízo depois do gol contra anotado na primeira etapa. Nos minutos finais, os donos da casa pressionaram em busca de uma reação maior, mas esbarraram na defesa coral e não conseguiram mudar o destino da partida. Com o resultado, o Paysandu permanece na terceira colocação, com 20 pontos, mas pode perder posições ao término da rodada. Já o Santa Cruz chega aos 18 pontos e sobe para o sétimo lugar, entrando de vez na briga pelas primeiras posições. O Papão volta a campo no dia 5 de julho, quando visita o Ypiranga, em Erechim, pela próxima rodada da Série C. Ficha Técnica Data: 27/06/2026 Hora: 17H Local: Curuzu Árbitro: João Vitor Gobi (SP) Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP) Cartões Amarelos: Lucas Cardoso (Paysandu) Gabriel Souza, Edson Miranda (Santa Cruz) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson (Thalyson), Castro (Iarley), Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique, Henrico (Lucas Cardoso) e Marcinho; Thayllon (Ítalo), Juninho e Kleiton Pego (Hinkel). Técnico: Júnior Rocha Santa Cruz: Gabriel Souza; Ronald (Léo Costa), Eurico, Pedro Favela, Matheus Vinícius; Thiago Ennes, Vitinho (Robinho), Silva (Fabinho), Edson Miranda; Everaldo (Rodrigues) e Quirino (Tiago Marques) Técnico: Cristian de Souza Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu paysandu x santa cruz futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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