Junior Rocha admite oscilações após derrota do Paysandu e mira reação diante do Ypiranga Técnico reconhece erros na derrota para o Santa Cruz, pede mais concentração e destaca que o Papão segue no G-8 da Série C, com 20 pontos O Liberal 27.06.26 19h55 Junior Rocha falou sobre a segunda derrota bicolor em casa. (Thiago Gomes / O Liberal) A derrota por 3 a 1 para o Santa Cruz, na Curuzu, interrompeu a boa sequência do Paysandu na Série C, mas não mudou o discurso do técnico Junior Rocha. Após a partida, o treinador reconheceu as falhas da equipe, classificou o resultado como parte das oscilações naturais da competição e garantiu que o grupo trabalhará para corrigir os erros antes do próximo compromisso, diante do Ypiranga, fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Mesmo com o revés, o Papão permanece na terceira colocação, com 20 pontos, embora ainda possa perder posições ao fim da rodada. Para Junior Rocha, o momento exige equilíbrio e evolução. O treinador lembrou que o Paysandu vinha de uma sequência positiva e afirmou que o desempenho da equipe precisa ser analisado sem perder de vista a campanha construída até aqui. "Obviamente, a gente vinha em uma sequência muito boa, perdendo poucos jogos, sofrendo poucos gols e conquistando títulos. Mas chega um momento em que a equipe oscila. Não tem jeito. Não é o que queremos, mas precisamos entender isso. Cometemos erros pontuais e vamos buscar o aperfeiçoamento. Sabemos que o nível da competição vai aumentar", afirmou. O treinador também valorizou a pontuação conquistada pelo clube e destacou que a equipe seguirá apostando no trabalho desenvolvido ao longo da semana. "Temos 20 pontos, e eles não vieram de graça. Vamos continuar nessa pegada, utilizando os atletas que temos e tentando desenvolvê-los durante a semana." VEJA MAIS Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 Diretor do Paysandu lança livro que resgata a história de 15 ídolos que marcaram o Papão 'Os Imortais da Curuzu' será lançado no domingo (28), em Belém, e reúne crônicas sobre atletas que fizeram parte da trajetória bicolor entre as décadas de 1950 e 2006. Junior Rocha revelou ainda que o elenco dedicou boa parte dos treinamentos às finalizações e jogadas ofensivas, mas admitiu que a equipe tem perdido eficiência nos momentos decisivos. "Foi a semana em que mais treinamos finalizações, cruzamentos e jogadas ensaiadas. Temos criado e finalizado, mas, na hora decisiva, o nível de concentração cai. É isso que faz a diferença." Na avaliação do treinador, outro ponto que precisa ser corrigido é o comportamento defensivo. Segundo ele, o Paysandu precisa ser mais eficiente na interrupção das jogadas adversárias e evitar erros que têm custado gols. "A gente tem tido muita preocupação com a parte defensiva e, mesmo assim, vem sofrendo gols. Precisamos definir melhor as jogadas, fazer as faltas táticas quando forem necessárias e recompor rapidamente. Vamos reforçar esse tipo de orientação para não cometermos os mesmos erros." O Paysandu volta a campo no próximo dia 5 de julho, quando enfrenta o Ypiranga, em Erechim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 paysandu x santa cruz futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 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