SÉRIE C: Paysandu definido para confronto com o Santa Cruz; veja

O técnico Junior Rocha já definiu a onzena bicolor que enfrenta o Santa Cruz, na tarde deste sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C.

O treinador do Papão montou a zaga com uma linha de quatro formada por Edílson e Bonifazi nas laterais, e o centro de zaga com Castro e Bruno Bispo.

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No meio campo os comandante manteve Pedro Henrique, Henrico, Marcinho e Thayllon, enquanto o ataque fecha com Kleiton Pego e Juninho.

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