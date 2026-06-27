SÉRIE C: Paysandu definido para confronto com o Santa Cruz; veja O técnico Junior Rocha fez pequenas alterações para o duelo que pode trazer a liderança da competição O Liberal 27.06.26 16h39 Junior Rocha já definiu o Papão para o duelo deste sábado. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Junior Rocha já definiu a onzena bicolor que enfrenta o Santa Cruz, na tarde deste sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. O treinador do Papão montou a zaga com uma linha de quatro formada por Edílson e Bonifazi nas laterais, e o centro de zaga com Castro e Bruno Bispo. ACOMPANHE AQUI O LANCE A LANCE DA PARTIDA No meio campo os comandante manteve Pedro Henrique, Henrico, Marcinho e Thayllon, enquanto o ataque fecha com Kleiton Pego e Juninho. VEJA: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu paysandu x santa cruz jornal amazônia série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol SÉRIE C: Paysandu definido para confronto com o Santa Cruz; veja O técnico Junior Rocha fez pequenas alterações para o duelo que pode trazer a liderança da competição 27.06.26 16h39 Futebol Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana 27.06.26 8h00 Futebol Torcida do Santa Cruz compra menos de 1% da carga total de ingressos para o setor visitante Apenas 106 ingressos foram adquiridos para a partida contra o Paysandu. Vendas para visitantes já estão encerradas 26.06.26 22h12 Futebol Pedro Henrique mira ascenção do Paysandu na Série C: 'Quero ajudar o clube a conquistar o acesso' Volante destaca força da Curuzu, mantém atenção voltada ao Papão apesar do acerto com o Flamengo e diz aproveitar a Copa do Mundo como fonte de aprendizado antes do duelo contra o Santa Cruz 26.06.26 19h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 Futebol Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana 27.06.26 8h00 FUTEBOL Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição 27.06.26 9h00 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40