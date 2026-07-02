Copa do Mundo: Hoje é dia de CR7 x Modric, além de Espanha tentando valer seu favoritismo Quinta-feira de mais três partidas pelas 16 avos de final da Copa do Mundo O Liberal 02.07.26 11h26 CR7 e Modric jogaram juntos no Real Madrid (Divulgação / Site da Fifa) Hoje mais três seleções avançam às oitavas de finais da Copa do Mundo e mais três arrumam as malas e voltam para casa. Destaque para o confronto entre Portugal x Croácia, que duelam às 20h, no Toronto Field, no Canadá. A partida marca o encontro de Cristiano Ronaldo x Modric, que jogaram juntos defendendo a camisa do Real Madrid. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A quinta-feira também terá Espanha x Áustria, às 16h, em Los Angeles. A partida coloca pressão na campeã do mundo Espanha, favorita para avançar, mas que não desempenhou um bom futebol na primeira fase. Fechando a quarta-feira Suíça x Argélia jogam meia-noite, em Dallas, nos Estados Unidos. Destaque para o O principal personagem da partida estará no banco de reservas. Atual treinador da Argélia, Vladimir Petkovic, enfrentará justamente a seleção que dirigiu entre 2014 e 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Copa do Mundo: Hoje é dia de CR7 x Modric, além de Espanha tentando valer seu favoritismo Quinta-feira de mais três partidas pelas 16 avos de final da Copa do Mundo 02.07.26 11h26 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56 Futebol Futebol sem bobos, mas com zebras! 30.06.26 21h05 Futebol Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B 30.06.26 20h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 CRISE Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas. 02.07.26 7h06 FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 Futebol Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo 01.07.26 20h45