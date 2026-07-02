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Copa do Mundo: Hoje é dia de CR7 x Modric, além de Espanha tentando valer seu favoritismo

Quinta-feira de mais três partidas pelas 16 avos de final da Copa do Mundo

O Liberal
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CR7 e Modric jogaram juntos no Real Madrid (Divulgação / Site da Fifa)

Hoje mais três seleções avançam às oitavas de finais da Copa do Mundo e mais três arrumam as malas e voltam para casa. Destaque para o confronto entre Portugal x Croácia, que duelam às 20h, no Toronto Field, no Canadá. A partida marca o encontro de Cristiano Ronaldo x Modric, que jogaram juntos defendendo a camisa do Real Madrid. 

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A quinta-feira também terá Espanha x Áustria, às 16h, em Los Angeles. A partida coloca pressão na campeã do mundo Espanha, favorita para avançar, mas que não desempenhou um bom futebol na primeira fase. 

Fechando a quarta-feira Suíça x Argélia jogam meia-noite, em Dallas, nos  Estados Unidos. Destaque para o O principal personagem da partida estará no banco de reservas. Atual treinador da Argélia, Vladimir Petkovic, enfrentará justamente a seleção que dirigiu entre 2014 e 2021.

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