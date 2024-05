Rony, do Palmeiras, rebate críticas de torcedores e nega suposto vazamento de informações

Em entrevista ao UOl, o atacante do Palmeiras-SP, Rony rebateu críticas de torcedores e desmentiu rumores sobre suposto vazamento de informações. O jogador disse que tomou conhecimento da situação na manhã da última segunda-feira(13), e classificou os comentários como absurdos.

Segundo o camisa 10, os falsos rumores surgiram apenas com a intenção de prejudicar a imagem do atleta:

“Fiquei sabendo agora de manhã, começaram boatos, comentários absurdos, que eu tinha falado com alguém... Em momento algum eu fiz isso. Quem me conhece, sabe. Estão querendo denegrir minha imagem, o meu caráter. Quem sabe do meu caráter sabe que eu jamais faria isso. O mais importante é ter a consciência tranquila”, afirmou o jogador.

Rony alegou que os comentários não teriam partido de torcedores do Palmeiras e também citou Raphael Veiga para dizer que não é o único jogador atingido pelas críticas.

“Eu acredito que quem faz isso não é palmeirense. Torcedor é aquele de verdade, que está te apoiando em todos os momentos, sabe o que você fez pelo clube e o que você pode fazer. Não é só comigo, Veiga já teve que falar, outros jogadores já tiveram que se posicionar sobre isso, comentários absurdos”, declarou o atacante.

“Posso dizer que isso não me interfere para fazer meu trabalho, até porque servem de combustível para mim. Sei onde isso termina, isso é normal, mas tem coisas que são muito absurdas que chegam até você. Lógico que vai ficar chateado porque não é o torcedor de verdade que faz isso… Esses caras vão ter que me engolir por muito tempo ainda”, acrescentou Rony.

O atleta de 29 anos também expressou sentimento de ingratidão após as fortes críticas. Atualmente, o jogador possui contrato fechado com o Palmeiras até 2026, mas está aberto a negociações caso haja uma oportunidade.

(Alice Mendonça. estagiária sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo do Esportes)