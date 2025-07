Gastos com futebol afetam o bolso de 65% da população no Norte, revela Serasa

Uma pesquisa inédita do Serasa revela que, na região Norte, os gastos com futebol impactam o orçamento de 65% da população. Embora apenas 21% dos torcedores admitam ser fanáticos pelo time do coração, o consumo relacionado ao esporte cresce e se torna uma parte significativa das despesas familiares.

Entre os principais gastos, as camisas dos times lideram com 61%, seguidas por produtos licenciados (26,7%), ingressos para jogos (24,7%) e serviços de streaming ou pay-per-view (20,5%). No entanto, 58% dos moradores do Norte consideram que ir ao estádio virou um luxo inacessível para a maioria, o que reflete a baixa prioridade dada aos ingressos.

VEJA MAIS

Essa percepção se confirma quando apenas 20,8% dos torcedores afirmam que o estádio é o principal local para assistir aos jogos. A maioria prefere a TV aberta (72%) e a TV fechada (40%), enquanto plataformas digitais como YouTube (44%) e streamings (22%) já somam 66% da preferência para acompanhar as partidas.

O futebol exerce alguma influência no humor de 74% dos entrevistados da região Norte, sendo que para 40% essa influência é considerada alta, mostrando o impacto emocional que o esporte tem na vida dos torcedores. Além disso, pelo menos 60% dos participantes já admitiram ter “cometido alguma loucura” em nome do seu clube. Curiosamente, 9% dos torcedores estabeleceram como meta pessoal estar presentes nos próximos mundiais de clubes.

O estudo também destaca o papel social do futebol, com 70% da população do Norte reconhecendo sua importância para aproximar pessoas e fortalecer vínculos familiares e de amizade. Além disso, o interesse pelo futebol feminino cresce, apresentando números próximos aos do futebol masculino.

Realizada pelo Instituto Opinion Box em junho de 2025, a pesquisa ouviu 2.940 pessoas de diferentes idades e regiões do Brasil, oferecendo um panorama detalhado do comportamento financeiro e social dos torcedores em relação ao futebol.