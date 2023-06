Beach tennis: Amazônia Open garante mais de R$ 50 mil em prêmios em Tucuruí; veja os vencedores

O Amazônia Open, considerado o maior torneio de Beach Tennis da região Norte do país, teve seus campeões definidos neste domingo (11), na Arena Gran Society, em Tucuruí (PA). O evento contou com uma premiação de R$ 50 mil para a categoria profissional. Os grandes destaques do torneio foram Rafaella Miiller e Patrícia Diaz, no feminino; assim como a vitória da dupla masculina composta por Michelle Cappelletti e Antomi Ramos.

VEJA MAIS

Rafaella Miiller e Patrícia Diaz brilham na final feminina

No feminino, o título ficou com a dupla formada pela paranaense Rafaella Miiller e pela venezuelana Patrícia Diaz. Essa parceria, que também conquistou o campeonato mundial em Cesenatico, na Itália, este ano, enfrentou as italianas Sofia Cimatti e Nicole Nobile na decisão. O confronto foi acirrado, e a dupla Miiller/Diaz saiu vitoriosa com o placar de 7/6, 4/6 e 10/5.

Emocionada com a conquista, Diaz declarou: "Estamos super felizes. Não é fácil ter uma final tão disputada. Elas nos levaram ao limite. Agradecemos à torcida e esperamos voltar", contou.

Rafaella Miiller e Paty Diaz com o troféu da categoria principal feminina (Divulgação/Veiga Produções)

Miiller, por sua vez, ressaltou a dificuldade do confronto e a importância da energia da torcida: "Contra elas, é sempre uma luta. No último jogo, tínhamos perdido. Foi um jogo excelente. É sempre muito bom jogar com essa torcida, com essa energia". Rafaella Miiller já acumula três títulos mundiais em sua carreira, sendo vencedora também em 2016 e 2019.

Dupla masculina número 1 do mundo conquista o título

Na categoria masculina, a dupla formada pelo italiano Michelle Cappelletti, tetracampeão mundial, e pelo espanhol Antomi Ramos, desbancou os atuais campeões do mundo, o italiano Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti.

Antomi Ramos e Michelle Cappelletti com o troféu da categoria principal masculina (Divulgação/Veiga Produções)

Cappelletti celebrou o evento e agradeceu o apoio da torcida: "Esse evento foi um dos melhores da minha vida. Está no top 3 do mundo. Agradecemos à torcida e ao Luan, que fez algo inacreditável. Tucuruí está em nosso coração, sem dúvida".

Recorde de público

O Amazônia Open contou com a participação de mais de 700 atletas e atraiu um público de mais de seis mil pessoas durante os quatro dias de competição, lotando a quadra central. O torneio também bateu um recorde mundial de audiência no canal PlayBT, com mais de 13.400 aparelhos conectados simultaneamente na final masculina.

Luan Constantin, um dos organizadores do evento, destacou o esforço para realização do torneio em uma cidade de acesso mais difícil e agradeceu a todos os envolvidos: "O torneio começou há meses, com muita dedicação e renúncia familiar. Agradecemos a empatia de todos, aos turistas e a toda a cidade. No próximo ano, teremos uma nova edição, ainda maior e melhor. Queremos expressar nossa gratidão à Prefeitura, ao Governo do Estado do Pará, à AMBEV, à Mormaii e a todos os patrocinadores. O evento não se faz sozinho, é um esforço coletivo. O esporte muda a vida das pessoas, e com amor, tornaremos o Beach Tennis imortal".