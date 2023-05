Grandes nomes do Beach Tennis nacional participam de torneio em Marabá

Os entusiastas de beach tennis de Marabá, vão ter uma super programação no final de semana. Entre os dias 19 e 21, a cidade vai receber o 1º Open Yate de Beach Tennis, torneio que contará com a presença de grandes nomes do esporte como o catarinense Augusto Russo e o paulista Daniel Schmitt. Além de participar da competição, a dupla vai ministrar uma clínica com aulas sobre técnicas na modalidade, nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19).

O Open Yate vai acontecer na Arena Prainha Beach Tennis e vale uma premiação de R$25 mil. Foram 430 atletas inscritos para competir pelo prêmio, e esse é o primeiro torneio com grandes nomes do esporte profissional a acontecer na cidade.

A dona da arena, e uma das coordenadoras do evento, Helena Guimarães, falou do orgulho em fomentar o Beach Tennis em Marabá. “Pratiquei esporte a minha vida toda e fui criada em clube e sentia falta de um local em Marabá. Resolvi abrir para criar essa cultura na cidade e com visão de empreendimento. As pessoas descobriram que o Beach que dá pra jogar com a família toda, une todos. Este é o nosso segundo torneio aberto e o primeiro com atletas desse nível. Estou muito feliz pois as inscrições se esgotaram três dias antes do término. Já é um sucesso", disse a empresária.



Daniel Schmitt é o 25º na classificação mundial e tem onze títulos em circuitos mundiais, tendo conquistado dois este ano, um ao lado de Gustavo Russo, no Espírito Santo, e outro ao lado de André Baran, em Minas Gerais. Pela primeira vez em Marabá, o atleta está empolgado com a oportunidade.

“O Beach Tennis aqui (em Marabá) é recente, faz menos de um ano que começou. Estou curioso para conhecer o local, poder levar o esporte para novas pessoas e ver que o esporte cada vez cresce mais por todo o Brasil. E também poder jogar esse torneio com o Guto será muito legal, buscar me divertir com ele em quadra”, disse o paulista.

A dupla de Schmitt, Augusto Russo, tem apenas 19 anos, e é uma das grandes promessas do esporte nacional. Ele conquistou suas primeiras vitórias em alguns dos maiores eventos do mundo, como o Sand Series, em São Paulo, e o BT400, em Santa Catarina.