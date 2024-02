Amazônia Open, em Tucuruí, terá a maior premiação da categoria e está com inscrições abertas

O Amazônia Open, confirmado pela primeira vez no circuito mundial da Federação Internacional de Tênis, anuncia uma premiação recorde na categoria BT 400 e uma das maiores da história do Beach Tennis. Com dois torneios programados em Tucuruí (PA), o primeiro na Região Norte do Brasil, o evento começará em 4 de junho com a categoria BT 10, oferecendo pontos no ranking mundial, embora sem premiação.

A partir de 5 de junho, terá início a disputa do qualifying do torneio principal, com a chave principal iniciando em 6 de junho e seguindo até 8 de junho. O evento distribuirá US$ 50 mil (aproximadamente R$ 250 mil), uma das maiores premiações da história do esporte, equiparável aos torneios da categoria máxima, os Sand Series, e superada apenas pelo evento das Ilhas Reunião, que oferecerá US$ 75 mil este ano.

As duplas campeãs, tanto no masculino quanto no feminino, receberão US$ 10 mil (R$ 50 mil) cada. "Nosso objetivo é proporcionar a melhor estrutura e uma premiação substancial para aumentar ainda mais a competição entre os maiores do mundo", destacou Luan Constantini, um dos organizadores.

As inscrições para a categoria profissional já estão abertas, sendo realizadas diretamente no site da ITF. Em breve, as inscrições serão abertas para os atletas amadores nas categorias A, B, C e D por meio do site Tênis Integrado.

O Amazônia Open conta com o apoio da Federação Paraense de Tênis, além das chancelas da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Internacional de Tênis.