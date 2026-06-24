Arboleda cita depressão e pede desculpas ao São Paulo e torcedores por sumiço: 'Não agi bem'

O zagueiro Robert Arboleda pediu desculpas publicamente para o São Paulo e torcedores do time nesta terça-feira. O jogador chegou a treinar em separado e teve salário descontado após ficar 30 dias sumido sem prévio aviso ao clube. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele também afirmou que estava enfrentando um quadro de depressão.

"Vim fazer esse vídeo aqui porque me sinto na necessidade de esclarecer muitas coisas. Primeiro, queria pedir desculpa para todos torcedores, para a diretoria, para meus companheiros, ao clube, que realmente sinto muito carinho, me abriu as portas quando eu praticamente não era ninguém. Confiou em mim, há 9 anos, eu me sinto na obrigação de esclarecer tudo isso", disse o jogador na publicação no Instagram.

"Como eu falei, pedir desculpas porque faz uns meses que eu venho passando por uma mau momento pessoal. Não tenho nada contra a diretoria, contra os meus companheiros, contra a torcida. Mas me senti na necessidade porque estava praticamente passando por um momento de depressão. Isso ninguém sabe porque nunca contei para ninguém. Eu acho que esse foi meu erro também. Eu me fechei sozinho no meu quarto. Nunca falei nem para a minha família. Esse foi meu erro", completou.

De acordo com o ge, o jogador foi reintegrado ao time nesta terça-feira. O São Paulo chegou a receber uma oferta do Vitória pelo jogador, que não agradou a diretoria e foi rejeitada. Outro clube que demonstrou interesse em contar com ele foi o Santos, mas não houve avanços.

"Torcedor tricolor, essa mensagem é para você, para meus companheiros, diretoria e todo o São Paulo. Sei que errei e estou aqui para assumir, pedir desculpas e buscar uma nova oportunidade. Passei por momentos difíceis e não agi bem, mas essa é uma história que já leva 9 anos e não quero que termine assim", escreveu na publicação.

Com isso, o zagueiro de 34 anos voltará a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para a segunda metade da temporada. Vale ressaltar que o clube convive com problemas no setor defensivo.

Desde 2017 no São Paulo, Arboleda é o jogador há mais tempo no atual elenco do time tricolor. Pelo clube, o zagueiro equatoriano foi campeão Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa do Brasil em 2024. Em 359 jogos, ele tem 24 gols marcados.