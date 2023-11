Após seis trocas de liderança, Weverton, do Palmeiras, admite surpresa no Brasileirão

A briga pelo título do Brasileirão está insana. E a 35a rodada, que será encerrada nesta segunda-feira (27), mais do que comprova isto, tal a loucura que foi na ponta da tabela durante o domingo (26). Ao todo, foram seis trocas de liderança enquanto cada gol saía na rodada. Um enredo inacreditável até mesmo para quem faz parte dela.

“Sendo sincero, acho que as equipes todas que estão na frente, a gente nunca imaginou que faltando quatro rodadas ia estar essa loucura que está o Campeonato Brasileiro”, admitiu o goleiro Weverton, após o empate do Palmeiras com o Fortaleza no Castelão.

Apenas quatro pontos separam seis clubes entre a liderança e a sexta posição da Série A neste momento, de uma competição que teve o Botafogo como líder por 31 rodadas e chegando a abrir 14 pontos de vantagem para o vice na classificação.

Restando praticamente três rodadas para o fim do Brasileiro , Goiás e Cruzeiro entram em campo nesta segunda-feira no encerramento da 35ª rodada, esses seis clubes ainda podem conquistar o título.

O Palmeiras, por exemplo, sustenta o posto de líder somente pela diferença no saldo de gols em relação ao Flamengo, uma vez que estão empatados em pontos, com 63, e no número de vitórias, com 18.

“É um campeonato que está sendo decidido nos detalhes e a gente sabe quanto é difícil jogar aqui, porque o desgaste é grande, calor, ainda mais com um a menos”, justificou o goleiro.

“Não vamos questionar decisões, já passou, o importante é que a gente conseguiu fazer o nosso melhor e isso que Abel pede. Não veio a vitória, mas veio o empate, que é importante dentro das circunstâncias. Agora é seguir em frente e pensar no América”, finalizou.

O Palmeiras recebe o América-MG às 21h30 da quarta-feira, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão.