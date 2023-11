Brasileirão pode ser de Flamengo ou Palmeiras pela 6ª vez em 8 anos

A briga pelo título do Brasileirão se acirrou, entre o líder e o sexto colocado, a diferença é de apenas três pontos. Na ponta da tabela, o Palmeiras tem o Flamengo como principal oponente de momento, com os dois times empatados em 63 pontos e diferenciados apenas pelo saldo de gols, sendo 26 a 17 em favor dos paulistas.

Dominantes no país recentemente, o Alviverde e o Rubro-Negro estão na briga por mais um Brasileirão. Caso um dos times conquiste o título deste ano, a dupla terá sido campeã de seis das últimas oito edições disputadas.

O Verdão foi campeão em 2016, 2018 e 2022. Por outro lado, o Mengão levou para casa as competições de 2019 e 2020. Corinthians, em 2017, e Atlético Mineiro, em 2021, foram os “intrusos” nos últimos oito anos.

Flamengo e Palmeiras também protagonizaram outras disputas recentes além do Brasileirão. Em 2023, as equipes decidiram a Supercopa do Brasil. Já em 2021, duelaram pela final da Libertadores. Em ambas as ocasiões, a equipe de Abel Ferreira levou a melhor.

Entre os maiores candidatos a ameaçar a hegemonia da dupla, o Botafogo é agora o terceiro colocado, com 62 pontos, e precisa superar a fase de crise para crescer na reta final. Na quarta colocação e em crescente, o Atlético Mineiro voltou a entrar no páreo e, com 60 pontos, sonha com mais um troféu.