Um titulo, seis times na briga: veja quem tem chance de ser campeão brasileiro em 2023

A reta final do Campeonato Brasileiro de 2023 dá sinais de que será uma das mais impressionantes da história dos pontos corridos.

Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Red Bull Bragantino entram em campo na briga paralela para descobrir quem terminará a 36ª rodada em alta e, mais importante, quais brigarão até o final pelo título de campeão.

O Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na 34ª rodada, após vencer o Internacional por 3 a 0. O Alviverde é o primeiro colocado da tabela, com 63 pontos, 18 vitórias e 26 gols de saldo.

O Flamengo está empatado com o Alviverde em pontuação e número de vitórias, mas perde posição na tabela por causa do saldo de gols, com 17. Apesar disso, o Rubro-Negro briga ponto a ponto com o Palmeiras e segue na luta pelo troféu.

O Botafogo que liderou o Campeonato Brasileiro por 27 rodadas e abriu uma diferença de 13 pontos no topo da tabela, deixou a vantagem se esvair e, hoje, ocupa a terceira posição, com 62 pontos. Apesar de estar bem próximo de Palmeiras e Flamengo, o Alvinegro vive situação completamente diferente e está em baixo rendimento. No entanto, ainda segue na briga pelo título.

O Atlético-MG, ao contrário do Botafogo, viu o returno ser a virada de chave, e tem a melhor campanha da segunda fase, ocupando a quarta colocação, com 60 pontos. A volta por cima fez o time comandado por Felipão criar esperanças e surpreender na briga pelo troféu.

Na quinta e sexta posição da tabela aparecem os improváveis Grêmio e o Red Bull Bragantino.

Grêmio com 59 pontos, um a menos que o Atlético-MG. O time comandado por Renato Gaúcho tem maior pretensão de permanência no G4 e classificação direta para a Libertadores. Matematicamente, a chance de título é remota, mas o Brasileirão 2023 é uma "caixinha de surpresas" que pode proporcionar muitas mudanças nos três jogos finais.

Por último, mas não menos importante, o Red Bull Bragantino, uma das surpresas da competição. Por muito tempo brigou efetivamente pelo título, mas perdeu gás na reta final. O time paulista tem o mesmo número de pontos do Grêmio, 59, mas duas vitórias a menos.