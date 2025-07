Palmeiras x Chelsea​: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/07) pelo Mundial de Clubes

Palmeiras x Chelsea disputam hoje, sexta-feira (04/07), as quartas de final do Mundial de Clubes. O jogo começa às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Chelsea ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pelo GE, pela Globoplay, pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos do Mundial, o Palmeiras empatou sem gols com o Porto, venceu Al Ahly por 2 a 0 e empatou com o Inter Miami por 2 a 2. Em seguida, a equipe venceu o Botafogo por 1 a 0.

Já o Chelsea passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Los Angeles FC, perdeu para o Flamengo por 3 a 1 e goleou o Espérance por 3 a 0. Nas oitavas de final, o time goleou Benfica por 4 a 1.

Palmeiras x Chelsea: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Giay, Bruno Fuchs e Vanderlan; Richard Ríos, Martínez e Maurício; Allan, Vitor Roque e Estêvao. Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea: Sanchez; James, Colwill, Badiashile e Cucurella; Enzo, Lavia e Caicedo; Pedro Neto, Delap e Cole Palmer. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Chelsea

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Data/Horário: 04 de julho de 2025, 22h