Parazão 2022: Mais dois estádios são liberados para o estadual; confira a lista

Mais dois estádios estão liberados para o Campeonato Paraense 2022: o Navegantão, do Independente de Tucuruí, e o Souza, da Tuna Luso, estão aptos a receber as partidas do estadual. A informação foi dada ao O Liberal pelo diretor de segurança da Federação Parense de Futebol (FPF), Coronel Cláudio Santos:

"Vários estádios já se habilitaram a receber público, pois têm laudos ainda em vigor. Modelão, Navegantão - falta só um detalhe -, Curuzu, Baenão, Francisco Vazques (o Souza), e tem outros que estão sendo habilitados", afirmou Cláudio.

Confira a lista dos estádios liberados para o Parazão 2022

Baenão - Remo

Curuzu - Paysandu

Modelão - Castanhal

Navegantão - Independente

Souza - Tuna Luso