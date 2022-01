Em negociações, Tapajós ainda não tem acordo com o Paysandu para jogar na Curuzu

Como informado no início da semana por O Liberal, o Tapajós busca fechar um acordo com o Paysandu para jogar o estadual na Curuzu, já que o estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, passa por reformas. A equipe de O Liberal buscou novidades com junto à equipe de Santarém, que se posicionou afirmando que ainda não há acordo com o Papão. Outra opção seria jogar no estádio do Moju, a 200 km de Belém.

Enquanto aguardam a definição, a delegação do clube permanece em Santa Bárbara, Região Metropolitana de Belém, fazendo a pré-temporada. A estreia na competição vai ser contra o Independente no dia 26 de janeiro, como o mando de campo pertence ao Tapajós, o local de jogo, segue indefinido.