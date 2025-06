PSG arrasa frágil defesa do Inter Miami em 45 minutos e tira Messi do Mundial de Clubes

Depois de tropeçar no Botafogo na fase de grupos do Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain mostrou ter se encontrado na competição. O atual campeão europeu dominou o Inter Miami, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, neste domingo, e avançou às quartas de final com uma vitória por 4 a 0, com gols de João Neves (dois) Avilés (contra) e Hakimi, todos no primeiro tempo.

Agora, a equipe do técnico Luis Enrique aguarda o vencedor do confronto entre Flamengo e Bayern de Munique, que será realizado ainda neste domingo, às 17h (horário de Brasília), em Miami, para conhecer o adversário do próximo sábado, às 13h (de Brasília), novamente na capital da Geórgia.

O PSG liquidou o jogo ainda no primeiro tempo, contando com uma superioridade técnica brutal e, principalmente, com a fragilidade defensiva do oponente. Dessa forma, a goleada parcial por 4 a 0 nos 45 minutos iniciais parecia ter saído barato para o conjunto rosa da Flórida.

Se o Inter Miami conta com Messi e Luis Suárez no ataque, a defesa deixa muito a desejar. Assim, bastaram cinco minutos para João Neves aparecer livre na segunda trave, nas costas da zaga, para completar, de cabeça, jogada ensaiada em cobrança de falta de Vitinha para inaugurar o placar.

Em confronto desigual de forças, o campeão europeu trocava passes no campo de ataque, enquanto o sexto colocado da Conferência Oeste da liga americana se defendia com oito - à exceção de Messi e Suárez - atrás da linha da bola. Em outra jogada de bola parada, de escanteio, Barcola também apareceu livre na segunda trave para cabecear para a rede, mas desta vez o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio assinalou o impedimento.

Com 70% da posse de bola e marcação alta sem ela, os europeus asfixiavam a equipe do técnico Javier Mascherano no campo de defesa. A pressão funcionou e, em nova falha defensiva, Fabián Ruiz desarmou Busquets na saída de bola, tabelou com Barcola e deixou João Neves na cara do gol: 2 a 0.

Do outro lado do campo, Messi era um espectador privilegiado do desastre que se desenhava. Avilés, que havia levado um cartão amarelo logo após substituir o lesionado Allen, mandou a bola contra a própria meta ao tentar interceptar um cruzamento de Doué. Aproveitando o corredor livre na direita, o PSG chegou ao quarto gol nos acréscimos, com Hakimi, que finalizou duas vezes - a primeira desviou em Ustari e carimbou o travessão - para ampliar a vantagem francesa.

Com o confronto definido, Luis Enrique priorizou o descanso aos titulares e, após o intervalo, acionou Beraldo e Zaire-Emery nas vagas de Marquinhos e Fabián Ruiz. Pouco depois, Nuno Mendes e Hakimi foram poupados. Ausente da equipe desde a final continental, por causa de lesão, Dembélé entrou para ganhar ritmo de jogo, mas teve poucas chances.

Sem nada a perder, o Inter Miami se lançou ao ataque, mas o passe preciso de Messi não foi correspondido pelo péssimo domínio de Alba em frente a Donnarumma. O conjunto azul, por sua vez, reduziu o ritmo e trocava passes com paciência na intermediária, diante de um time fechado, que dependia da velocidade e dos lampejos de seu camisa 10, que finalizou pela primeira vez a gol após 62 minutos de jogo.

Em busca do gol de honra, para se despedir do Mundial de Clubes de cabeça erguida, o Inter Miami passou a frequentar o ataque na reta final da partida, mas Messi não conseguiu anotar o gol que a torcida americana tanto esperava.