Parazão de 2025 deve render R$ 3 milhões à FPF, afirma presidente

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, afirmou que a entidade deve faturar quase R$ 3 milhões apenas com as cotas de patrocínio do Campeonato Paraense. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, durante o congresso técnico da competição, que ocorrerá neste sábado (7), no município de Tracuateua, no nordeste do Pará, o mandatário disse que esse valor é dez vezes maior do que o arrecadado há três anos.

"Quando chegamos à Federação, a comercialização dos ativos do Campeonato, que envolvia as placas de campo e outros elementos, somava R$ 300 mil. No primeiro ano, conseguimos aumentar esse valor de R$ 300 mil para R$ 800 mil apenas com alguns ajustes comerciais. No segundo ano, o valor subiu para R$ 1,8 milhão, e este ano já temos a perspectiva de vender todos esses ativos por R$ 3 milhões", afirmou Ricardo.

Segundo ele, a expectativa é que esse valor dobre na próxima temporada. Tudo, de acordo com o presidente, está relacionado ao melhor "desenvolvimento" da competição, que, segundo ele, tem se mostrado mais atrativa para o mercado financeiro.

"O preço desses ativos era muito baixo, pois tratava-se de uma competição pouco valorizada, que era vendida por qualquer preço e realizada de qualquer maneira. Agora, além de tornarmos a competição mais atrativa, com organização dentro e fora de campo, ainda trazemos temas importantes a serem discutidos pela comunidade do futebol, como o combate ao preconceito e a sustentabilidade", explicou.

O Parazão de 2025 está previsto para começar no dia 19 de janeiro, com 12 times em disputa. O detentor do título é o Paysandu, que venceu o Remo na última edição, em 2024, na final. Os primeiros jogos e a tabela detalhada do torneio devem ser divulgados após o sorteio dos grupos, que será realizado ao final do congresso técnico.