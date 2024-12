São Francisco inicia preparação para temporada 2025 e visa Copa do Brasil mesmo com vaga indefinida

A temporada 2025 está prestes a começar e os times paraenses já estão em preparação para os desafios do próximo ano, como o São Francisco, que iniciou na manhã desta quarta-feira (18/12) a pré-temporada com o elenco no Centro de Treinamento da Desportiva, em Marituba.

Segundo o presidente do Leão do Tapajós, Valdir Matias Jr., o clube reuniu jogadores experientes e atletas da base na preparação para a próxima temporada. No entanto, um ponto chamou atenção: o mandatário já conta com a Copa do Brasil no calendário do time, o que ainda não está definido.

"Teremos um ano de 2025 jogando competições de alto nível, começando pelo Parazão e a Copa Grão-Pará, além da Copa do Brasil. Por isso, reforçamos nosso elenco com atletas acostumados a jogos decisivos e mesclamos nosso time com os jogadores das nossas categorias de base que serão integrados ao elenco profissional", disse.

Até o momento, o São Francisco não tem uma vaga garantida na Copa do Brasil e aguarda a definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que deve escolher entre o Leão e o Águia de Marabá.

VEJA MAIS

Jogadores do São Francisco que já começaram a preparação para 2025

Parte dos atletas do Leão já se apresentaram e treinaram sob comando do preparador físico Maurício Matos. São eles:

os goleiros Yago, Afonso Rabelo e Arthur Mezzomo;

o lateral-direito Léo Rosa; o lateral-esquerdo Ruan Pitbull;

os zagueiros Gustavo e Yan Carlo;

os volantes Hatos e Camilo;

o meia Renan Dantas;

os atacantes Andrey e Jack Chan.

O técnico Samuel Cândido deve se reunir com o elenco no dia 26 de dezembro, juntamente com os demais membros da comissão técnica.