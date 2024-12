Águia de Marabá e São Francisco aguardam decisão sobre vaga na Copa do Brasil; entenda

A disputa entre Águia de Marabá e São Francisco pela quarta vaga do Pará na Copa do Brasil de 2025 parece estar distante de ser definida. Tudo porque ambos trazem argumentos fortes para um assunto que será decidido na maior esfera do futebol brasileiro e até agora não vislumbra nenhuma solução.

A possibilidade de uma vaga-extra ao Pará surgiu após a conquista da Copa Verde pelo Paysandu. Com o título, a equipe garantiu um lugar na terceira fase do torneio nacional, permitindo ao estado indicar mais um representante para a primeira fase.

O assunto complica quando, em 2024, a FPF implementa um novo formato de competição estadual, no qual a terceira vaga na Copa do Brasil foi destinada ao campeão da Copa Grão-Pará, vencida pela Tuna, que também foi a terceira colocada no Parazão. Ou seja, a Tuna levaria a vaga seja pelo terceiro lugar no Parazão, seja pelo título da Grão Pará. É neste sentido que a CBF deve intervir: se a Tuna levar a vaga pelo estadual, o São Francisco entraria pelo vice, mas se a Tuna ganhar pela Grão-Pará, o Águia entraria como quarto colocado.

VEJA MAIS



Alegações dos clubes

Do lado marabaense, a justificativa se baseia no entendimento da CBF, no qual o vencedor do embate seria o próprio Águia como quarto colocado. Aliás, o Azulão chegou a terceira fase da CB nos últimos dois anos, angariando uma premiação total de R$ 7.687.500 entre o ano passado e 2024.

"O regulamento Confederação Brasileira de Futebol prevê que só uma vaga para a Copa do Brasil pode ser direcionado a uma competição seletiva, como foi a Copa Grão-Pará. Então, apenas um clube dessa competição poderia ir para a Copa do Brasil 2025", explica Genésio Queiroga, diretor jurídico do Azulão.

Enquanto isso, o Leão Santareno se apoia numa posição inicial da FPF, que atribuiria ao próprio São Francisco, conforme, de acordo com o clube, o Conselho Técnico da entidade.

"A gente está confiante que a vaga será nossa, porque foi o que foi acertado no Conselho Técnico de 2024. Todos os clubes concordaram, todos os clubes por unanimidade aprovaram, foi publicado o edital e o mesmo não foi impugnado", rebate Valdir Matias, presidente do São Francisco, questionando ainda uma suposta "manobra" para beneficiar o Azulão.

"Foi feito um outro Conselho Técnico com apenas oito clubes a pedido do Águia para beneficiar o próprio, dando a vaga da Série D para o terceiro e quarto colocado no Parazão, já que o Conselho Técnico anterior tinha aprovado que também a vaga da Série D seria para os finalistas da Grão-Pará".

Enquanto a decisão não sai, Paysandu, Remo e Tuna Luso estão garantidos na Copa do Brasil, até que saia a decisão. Até o momento, a única certeza é que, quem perder, irá recorrer à justiça.

"Havendo essa margem jurídica, a confirmar com o nosso presidente com Ferreirinha, a gente iria sim para a esfera desportiva", encerra Genésio. "Qualquer coisa diferente disso nós vamos entrar na justiça para garantir o direito do São Francisco de participar na Copa do Brasil 2025", complementa Valdir.