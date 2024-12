Presidente da FPF e Remo proporcionam momento especial para torcedora mirim

No último dia 17 de dezembro, o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paulo, recebeu um pedido cheio de “fofura” para realizar um sonho de uma torcedora mirim. Por meio de um “ofício”, em uma carta de Natal, a avó da criança, identificada como Dona Nazaré, pede que o mandatário leve ao Remo o pedido para que Laura, de quatro anos, entre em campo com os jogadores em alguma partida. Na legenda da postagem, Gluck Paul pede a ajuda do time azulino.

Depois de uma repercussão positiva nas redes sociais, o pedido saiu melhor que a encomenda. Ricardo e o Remo proporcionaram um grande momento para Laura e seus irmãos, que também estavam presentes, além de Dona Nazaré, ao convidarem o grupo para conhecerem os jogadores do Remo e as instalações do Baenão na véspera de Natal. O Leão está em pré-temporada. Veja o momento:

A outra parte do sonho acontecerá quando Laura entrar em campo com os jogadores na temporada 2025.