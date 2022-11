Copa do Mundo 2022: Jogadores de Gana ganham celular como forma de incentivo antes da estreia; veja

Nesta quinta-feira, a seleção de Gana faz a sua estreia na Copa do Mundo do Catar, contra ninguém menos que Portugal, de Cristiano Ronaldo. O adversário tem em seu elenco um dos maiores e mais caros jogadores da história, um contraponto interessante com a seleção africana, que resolveu incentivar os seus atletas de uma forma muito mais modesta.

Jogadores e comissão técnica foram presenteados com novos aparelhos celulares. O mimo foi bancado pela empresa chinesa Tecno Mobile, como forma de incentivo aos atletas, que terão pela frente, na primeira fase, jogos contra Portugal, Coreia do Sul e Uruguai.

O presente modesto está muito distante de outras formas incentivo arranjadas pelas seleções participantes da Copa do Mundo, que também é a mais cara da história, com custos estimados US$ 229 bilhões, valor 16 vezes maior que o investido pela Russia, em 2018. Os jogadores da Seleção Brasileira, por exemplo, vão desembolsar R$ 5.3 milhões como forma de premiação, em caso de conquista do hexa.

A estreia dos africanos acontece nesta quinta-feira, contra Portugal, a partir das 13 horas (Brasília), direto do estádio 974, em Doha. As duas seleções estão no grupo H da competição.