O narrador Galvão Bueno, que tem mostrado sua experiência no Catar, país da Copa do Mundo de 2022, viralizou com um vídeo em que é trollado por um sorveito catari. Nas imagens, Galvão tenta pegar o sorvete, mas passa por uma espécie de 'confronto particular' com o vendedor. Confira:

VEJA MAIS