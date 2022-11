Copa do Mundo 2022: Giroud iguala Henry na artilharia histórica da seleção da França; veja números

Artilheiro da estreia da França na Copa do Mundo de 2022, o atacante Olivier Giroud alcançou uma histórica marca pela seleção francesa. Com as duas bolas na rede contra a Austrália, pela primeira rodada do Grupo D do Mundial, o camisa 9 se tornou o maior artilheiro da história dos Bleus.

Agora, Giroud se igualou a Thierry Henry com 51 gols com a camisa francesa. Apesar dos números gerais dos dois jogadores estarem empatados, o campeão da Copa de 2018 tem uma média de bolas na rede maior do que o vencedor do Mundial de 1998.

Giroud, no entanto, pode superar o número de Henry ainda nesta Copa. No Mundial, a França, só pela primeira fase, tem mais dois jogos programados. Esse número pode chegar a seis, caso os Bleus cheguem à decisão.