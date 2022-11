O Liberal no Catar: veja como é a rotina de um fotógrafo internacional na Copa do Mundo

Participar de uma Copa do Mundo é um sonho para qualquer profissional que trabalha com comunicação dentro do esporte. Quem está alcançando esse objetivo pela terceira vez na carreira é o fotógrafo de O Liberal Tarso Sarraf. No Catar desde a última semana, vendo de perto os grandes craques do futebol mundial, Tarso mostrou um pouco do dia a dia daqueles que trabalham na geração das imagens que contam a história do Mundial.

Em busca das credenciais

O primeiro passo para participar de um jogo da cobertura de Copa do Mundo é solicitar as credenciais da partida à Fifa. Para trabalhar no Mundial é necessário que o profissional tenha um ticket que contenha o número da cadeira que o fotógrafo irá sentar. No local, haverá cabos de rede e conexão de internet para que as fotos sejam enviadas durante a partida.

"A gente, antes de tudo, precisa pedir um credenciamento à FIFA. Isso sendo aprovado, temos que solicitar os tickets, que são nossas permissões para cobrir os jogos. Assim que essa solicitação for aprovada, precisamos escolher nossa cadeira no estádio. O problema é que, para a escolha do lugar, temos um tempo pequeno, de 15 minutos, para disputar cadeiras com fotógrafos do mundo todo", explicou Tarso.

Equipamentos

O kit de equipamentos de um fotógrafo não é muito leve. Além das câmeras necessárias para a produção das imagens da partida é recomendado que o profissional tenha materiais extras, como notebook, monopé e capas de chuva.

Chegada ao estádio

Na entrada do estádio existe o Media Center - centro de imprensa - da Fifa. Lá, fotógrafos e jornalistas do mundo inteiro se reúnem para obter equipamentos e trocar experiências. Apesar disso, não é obrigatória a passagem pelo local.

"Eu vou no Media Center pegar equipamento. Lá posso pegar meu ticket de jogo, mas não sou obrigado a fazer isso no momento que chego ao estádio, posso fazer isso antes. O Media Center é uma estrutura imensa, onde todos os jornalistas e fotógrafos têm acesso. Lá todos tem um armário para guardar pertences", disse.

Depois da passagem pelo Media Center, os fiscais da entidade máxima do futebol verificam as credenciais e encaminham o profissional para áreas destinadas no campo de jogo. Vale lembrar que fotógrafos, repórteres de TV, impresso e rádio ocupam espaços diferentes dentro do estádio.

Mão na massa

Depois de passar pela triagem da Fifa, o fotógrafo se encaminha para o gramado em uma entrada diferente daquela usada pelos torcedores. No campo de jogo, o profissional terá de ficar atento a todos os lances da partida, mas com o privilégio de acompanhar os maiores craques do mundo do futebol de pertinho.