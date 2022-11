Copa do Mundo 2022: rainha do Catar já esteve no Pará e visitou o Ver-o-Peso; saiba mais

A sheikha Mozah Bint Nasser Al Missned, rainha do Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022, esteve no Pará em 2013. A monarca veio até o estado para estudar parcerias para a educação indígena. A sheikha, título que equivale ao de rainha, é a segunda esposa do ex-emir Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Na época, a sheikha Mozah primeiro se reuniu com representantes de comunidades indígenas e do governo. Após a reunião, ela seguiu para a aldeia Djudjêko, que fica no município de Água Azul do Norte, sul do Pará.

Sheikha Mozah durante visita na aldeia Djudjêko (Sidney Oliveira/Agência Pará)

Ida ao Ver-o-Peso

Além de visitar a comunidade indígena, Mozah também foi conhecer o Ver-o-Peso e a Ilha do Combu. A rainha andou por algumas comunidades ribeirinhas e, no mercado central de Belém, a sheikha experimentou um pouco da culinária paraense. Segundo a equipe da monarca, ela adorou a comida paraense.

Mozah experimentou a comida paraense (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

A rainha não falou com a imprensa. Por meio do porta-voz, ela pediu privacidade durante a visita ao estado. Mozah passou três dias em solo paraense e sinalizou que poderia voltar ao estado um dia.

rainha do catar no pará Rainha do Catar no Ver-o-Peso Rainha do Catar em visita a aldeia Djudjêko Sidney Oliveira/Agência Pará Rainha do Catar em Belém Ary Souza / Arquivo O Liberal Sheikha Mozah em visita a Estação da Docas Ary Souza / Arquivo O Liberal Sheikha Mozah em banca de banho de cheiro no Ver-o-Peso Ary Souza / Arquivo O Liberal

Mozar Bint Nasser Al Missned tem 61 anos e é uma das figuras mais respeitadas do oriente. Ela tem trabalhado em pautas sobre a educação, tecnologia e outras reformas sociais no Catar. A rainha é a atual presidente da Fundação Catar.

[instagram=ClLpuqQKZNh]

A sheikha participa de vários eventos no mundo todo. Possui conta nas redes sociais e é embaixadora especial da UNESCO para Educação. É dona de um estilo que a coloca entre as mulheres mais bem vestidas do mundo. É formada em sociologia e toda a sua influência e conhecimento ajudou o filho, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a assumir o trono do Catar em 2013.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)