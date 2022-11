Copa do Mundo: relembre hits que marcaram a competição mundial

A abertura da Copa do Mundo ocorreu no último domingo (20), e um dos momentos mais aguardados pelos torcedores, é conhecer os hits oficiais e não oficiais que vão embalar a competição mundial. Na Copa de 2022, que é sediada no Catar, quem foi escolhido para “dar voz” a música, que está embalando a disputa foi o cantor Davido e a dupla Trinidad Cardona com a canção “Hayya hayya (Better together”. “Light the sky'', de Balqees e Nora Fatechi, também faz parte da trilha oficial da edição do mundial deste ano. Ouça:

No Brasil, as influenciadoras Vanessa Lopes e Gabily lançaram uma música especial para a Copa. “Chapadinha na gaveta” viralizou na internet, mas está dividindo opiniões entre os internautas. Assista ao clique:

Outras canções das últimas edições da Copa do Mundo também fizeram histórias e estão sendo relembradas na internet com o começo dos jogos. O que é o caso de “Waka Waka”, da cantora Shakira, que foi lançado há 12 anos, mas continua sendo um sucesso absoluto entre os torcedores.

Pensando nisso, o O Liberal.com decidiu relembrar quais foram os hits da competição mundial que marcaram nos últimos anos. Confira abaixo:

Relembre hits oficiais e não oficiais que marcaram as copas do mundo:

2018

Na Copa de 2018, a música oficial foi ‘Live it up’, do Nicky Jam, Will Smith e Era Istref. Mas, não chegou a cair no gosto popular do público.

Foi então que artistas brasileiros, como Mc Loma e Gêmeas lacração e Kevinho, lançaram hits que conquistaram o país, tocando até mundo afora. “Disputa do bumbum” e “Papum” marcaram a competição mundial daquele ano. No Youtube, as duas somam mais de 2 milhões de visualizações.

2014

Na Copa de 2014, realizada em solo brasileiro, vários artistas nacionais lançaram músicas que embalaram os jogos. Mas, quem se eternizou foi “País do futebol”, do MC Guimê. Apesar de não ter sido a música oficial da competição naquele ano, é considerada até os dias atuais como um dos maiores sucessos.

“We are one'', de Jennifer Lopez, Claudia Leitte e Pitbull, foi a faixa oficial da edição do mundial. No mesmo ano, a artista musical paraense Leona Vingativa lançou “Eu Quero um Boy”, couver da Gaby Amarantos. Com o início dos jogos, os internautas relembraram a música, que voltou a viralizar na web.

2010

“Waka waka”, da cantora Shakira, foi o hit oficial da Copa de 2010 na África do Sul. Além de conquistar o mundo, não parou de tocar mesmo após anos de lançamento, sendo considerado até hoje como uma das músicas que mais remetem a competição mundial.

No mesmo ano, a música “Wavin’ Flag”, cantada por K’anaan, em parceria com a Coca-Cola, também fez sucesso nos comerciais, e chegou a ganhar uma versão brasileira cantada pela banda Skank.

2006

Durante a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2006, a cantora Shakira cantou “Hips don’t lie”, fazendo com que a música tornasse o hit da competição daquele ano.

2002

“Boom”, de Anastacia, foi escolhida como a canção da Copa por ser um hit pop típico dos anos 200. Naquel mesmo ano, o Brasil conquistou o pentacampeonato.

1998

“La copa de la vida”, de Ricky Martin, foi o hit da Copa do Mundo de 1998.