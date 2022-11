Copa do Mundo 2022: Com Vini Junior, Tite define time para estreia contra a Sérvia; veja a escalação

A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia na Copa do Mundo do Catar. E para este jogo, o técnico Tite optou por uma formação inédita. O time terá Vinicius Júnior como titular na ponta esquerda e Lucas Paquetá no meio.

A formação de Tite foi testada durante os treinos de segunda e terça-feira e terá quatro atacantes, com Neymar tendo a função de criação de jogadas.

Caso Tite não faça nenhuma mudança de última hora, a Seleção entrará em campo contra a Sérvia com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

A escolha do técnico é bem parecida com a equipe que venceu Gana, em setembro. A diferença foi que Tite usou os laterais Éder Militão e Alex Telles no jogo que terminou 3 a 0 para o Brasil.

O jogador Fred, que jogou nove dos últimos 15 jogos da Seleção como titular, vai começar no banco. Esta formação com dois atacantes pelas loterias já foi usada em outros seis jogos, sendo em cinco partidas Vini Junior e Raphinha foram escalados.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)