Copa do Mundo 2022: Correios terão expediente reduzido em dias de jogos da seleção

Os Correios divulgaram o horário especial de atendimento ao público nas agências durante os jogos da seleção brasileira de futebol na primeira fase da Copa do Mundo 2022, realizada no Catar. As mudanças irão atingir a rotina de trabalho nesta quinta-feira (24), e nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro.

Conforme informações divulgadas pela Superintendência dos Correio no Pará, o expediente nas unidades da empresa será encerrado sempre 1 hora antes do início das partidas do Brasil. Ou seja, nesta quinta-feira e na segunda-feira, 2 de dezembro, quando os jogos serão realizados às 16h, as agências irão fechar às 15h.

Porém, na próxima segunda-feira, 28 de dezembro, quando a partida inicia às 13h, as agências também fecham uma hora antes, ao meio dia, e reabrem até 15 minutos depois do jogo.

Haverá ainda horário diferenciado nos centros operacionais e serviços de distribuição dos Correios. Nos dias em que as partidas começarem às 16h, as unidades vão funcionar de 7h às 15h. Quando o jogo for às 13h, haverá um intervalo de 30 minutos antes do início da partida, com retorno em até 30 minutos após o término do jogo.