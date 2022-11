Receita Federal apreende cerca de 20 kg de drogas em encomendas dos Correios, na Grande Belém

Cerca de 20 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela Receita Federal, nesta terça-feira (22), por volta das 10h30, dentro de três pacotes de encomendas postais do Centro de Distribuição dos Correios, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A droga, conhecida como "skunk" ou "supermaconha", veio do Rio Grande do Sul e Mato Grosso com destino à Grande Belém.

VEJA MAIS

Os entorpecentes foram encaminhados à Polícia Federal para as investigações (Divulgação/Receita Federal)

Um dos pacotes, o maior deles, chegou à cidade por engano. A droga que saiu do Mato Grosso tinha como destino a capital do Acre, Rio Branco. Somente as outras duas embalagens foram endereçadas à Região Metropolitana. O trabalho de localizar a carga da droga foi realizado pela equipe K9 com o cão farejador da Receita Federal. Os entorpecentes foram encaminhados à Polícia Federal para as investigações. As informações foram repassadas pela Receita à reportagem de O Liberal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a apreensão à Receita Federal