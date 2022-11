PM desmonta boca de fumo, prende um suspeito e apreende 82 porções de oxi em Salvaterra

Como parte da Operação Impacto, realizada neste sábado (19), pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, foram apreendidas 82 porções de oxi e R$ 431 em espécie, em Salvaterra, no Marajó. "A droga e o dinheiro foram encontrados durante busca em um local denunciado como ponto de tráfico de drogas. Dois homens que estavam no local, um deles conhecido como “Cabecinha”, fugiram. Outros dois suspeitos foram detidos e conduzidos, junto com a apreensão, para a Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra", como informou a PM.

De acordo com o Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, à frente da Operação na região, Adones Pedrosa de Souza foi preso, sob suspeita de tráfico.

Policiais do 73º Pelotão Destacado de Polícia Militar (PDPM) de Salvaterra chegaram até um imóvel onde funcionava a venda de entorpecentes na 5ª Rua, no bairro Centro, os policiais militares constataram grande movimentação de pessoas. Muitas delas, ao avistarem a chegada da viatura, fugiram do local. Um homem conhecido como “Cabecinha” foi identificado pelos policiais, mas conseguiu fugir pulando o muro.

Ocorre que Adones não conseguiu escapar do cerco policial, pulando o muro, e acabou preso. Policiais relataram que Adones teria se livrado de uma sacola com 52 porções de oxi e R$ 50 em espécie. Foram encontrados R$ 381 no bolso do suspeito. Ele foi, então, detido em flagrante e, de imediato, encaminhado para a Delegacia de Salvaterra.