Com a presença do Papai Noel, a Campanha de Natal dos Correios é lançada nesta sexta; vídeo

O olhar e o sorriso de uma criança feliz não tem preço, por isso foi lançada hoje mais uma edição de uma das maiores ações natalinas do Brasil: a campanha “Papai Noel dos Correios 2022”. O projeto abrange crianças de escola pública, em vulnerabilidade social, além de portadores de deficiência. Os pedidos dos pequenos são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. A abertura da campanha foi realizada nesta sexta-feira (18), na agência Central dos Correios, localizada na avenida Presidente Vargas. E contou com crianças participantes, funcionários dos Correios, além da presença ilustre do Papai Noel.

Crianças são recebidas pelo Papai Noel. (Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo o superintendente estadual dos Correios, Cristiano Barata Morbach, “nosso diferencial esse ano é a campanha híbrida, em que as pessoas podem participar tanto presencialmente quanto virtualmente. Precisamos ter cuidado para que tudo fique bem esclarecido nas plataformas digitais. Cerca de quatro mil crianças por ano são beneficiadas, todas as cartinhas adotadas são entregue com responsabilidade pelos Correios. Agora também temos uma novidade que é o nosso ponto em Salinópolis. Além de Santarém e Castanhal”, afirmou.

crianças papai noel Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Cristiano destacou que já passou por outras campanhas e a cada ano, o esforço se renova. “O esforço se renova, é a maior campanha dos Correios, um exemplo de responsabilidade social da empresa. Estamos atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social. Houve um momento crítico durante a pandemia em que se cogitou suspender a campanha, pois não havia vacinação ainda. E mesmo diante daquela dificuldade, os superintendentes foram convidados a opinarem e eu opinei pela manutenção da campanha. Porque é de extrema importância”, desabafou.

Alexandre Pinheiro, tio da pequena Ester Vitória de apenas quatro anos, participante da campanha, não escondeu a emoção. “Como tio estou muito orgulhoso de poder estar acompanhando a Ester hoje porque a felicidade dela é a minha. E nem sempre podemos realizar os desejos dela”, destacou. A pequena Ester Vitória fez um pedido especial: um patinete. “Eu pedi para o papai noel um patinete, estou muito ansiosa pela chegada dele. Eu amo patinete, vou brincar muito. Estou muito feliz participando desse evento porque tem muitas crianças que moram na rua e não tem dinheiro para comprar um presente, nem uma bolinha. Então é muito boa essa campanha que eles estão fazendo”, revelou a pequena.

A dona de casa Tatiane Maciel também foi acompanhar os sobrinhos no lançamento da campanha, os pequenos Maria Eduarda e Messias, de 4 e 2 anos respectivamente. “Esse é o segundo ano que meus sobrinhos estão participando e eu fico muito feliz e emocionada. É um campanha muito importante, nós não estamos trabalhando então fica complicado infelizmente, realizar os desejos deles. Esse ano, a Maria Eduarda pediu uma bicicleta e é caro, então ter essa oportunidade de realização na vida dela me deixa muito feliz”, concluiu.

Como enviar uma carta

Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas. O envio das cartas deve ser feito pelo Blog da campanha. É necessário fotografar ou digitalizar para envio. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no Blog da campanha. Não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios podem ser consultados no Blog Noel. No Pará, as cartas podem ser cadastradas no blog até o dia 30/11.

Como adotar

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município. Na capital, é possível adotar uma cartinha presencialmente na agência Central dos Correios, na Av. Presidente Vargas.

Entrega dos presentes

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, seja no mesmo local da adoção presencial ou no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog, no caso de adoção on-line. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.