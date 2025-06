Chile x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa

Chile x Argentina disputam hoje, quinta-feira (05/06), a 15° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 22h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chile x Argentina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 22h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Argentina lidera as eliminatórias sulamericanas com 10 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 26 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Chile é o lanterna da competição e acumula 2 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 9 gols marcados e 21 gols sofridos.

Chile x Argentina: prováveis escalações

Chile: Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Alexis Sánchez, Víctor Dávila. Técnico: Ricardo Gareca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Thiago Almada (Nicolás Paz); Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

FICHA TÉCNICA

Chile x Argentina

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago

Data/Horário: 05 de junho de 2025, 22h