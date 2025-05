Remo perde e é lanterna do Brasileiro feminino; Papão empata e respira na competição

Assim como ocorreu no futebol masculino, Remo e Paysandu entraram em campo também pelo Campeonato Brasileiro A2 feminino. O Remo atuou fora de casa contra o Vitória-BA e no confronto das Leoas as meninas do Barradão levaram a melhor e venceram por 2 a 0. Já o Paysandu, atuando em Belém, ficou no empate em 2 a 2 com o Mixto-MT.

Se no futebol masculino as coisas vão bem para o Remo na Série B, no feminino não podemos dizer a mesma coisa. As meninas do Leão Azul não conseguem vencer na competição e as coisas começam a ficar preocupantes, já que o clube azulino amarga a lanterna do Grupo B da Série A2 com apenas um ponto e amargou mais uma derrota

Jogando em casa, o Vitória foi soberano na partida e venceu e derrotou o Remo pelo placar de 2 a 0, gols das atletas Sheila e Rute. A equipe rubro-negra lidera o grupo com 13 pontos e segue invicta na competição. Já o Remo vive um drama e corre sérios riscos de rebaixamento. O próximo compromisso das meninas azulinas será em Belém, no dia 8 de junho, contra o Fortaleza-CE, no Baenão.

O Paysandu também entrou em campo, dessa vez o Papão pegou o Mixto-MT, em Belém, no Mangueirão e somou um ponto precioso na briga contra o rebaixamento. O empate em 2 a 2, gols de Letícia e Irley para o Paysandu, enquanto que Lorena e Hadri marcaram para o time mato-grossense, deixaram o Papão na 6ª posição com 5 pontos. Já o Mixto ocupa a 3ª colocação com 9 pontos.

Essa é a primeira vez em que o Paysandu disputa a Série A2 do Brasileiro feminino. O próximo compromisso do Papão será fora de casa, no dia 8 de junho, às 16h, contra o Itacoatiara-AM, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão.