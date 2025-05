Arrascaeta decide, Flamengo vence o Palmeiras e encosta na liderança do Brasileirão

Em um confronto direto pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu um grande resultado neste domingo (25). Jogando fora de casa, diante de 41.075 torcedores no Allianz Parque, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 2 a 0, pela 10ª rodada, e esquentou de vez a briga pela liderança.

O jogo foi marcado por um pênalti para cada lado. O Palmeiras teve a chance de sair na frente ainda no primeiro tempo, mas Piquerez bateu mal e o goleiro Rossi defendeu com tranquilidade. Na segunda etapa, foi a vez do Flamengo ter sua oportunidade — e não desperdiçou. Arrascaeta cobrou com firmeza e abriu o placar. Já nos minutos finais, Ayrton Lucas aproveitou passe de Wallace Yan para fechar a vitória carioca.

Com o gol, Arrascaeta reforça sua fama de carrasco do Palmeiras. Já são sete gols e quatro assistências contra o Verdão com a camisa do Flamengo.

Com a vitória, o Mengão chega aos 21 pontos e assume a vice-liderança, colado no próprio Palmeiras, que segue com 22 pontos. Red Bull Bragantino e Cruzeiro, ambos com 17, ainda podem se aproximar dependendo dos resultados da rodada.

Polêmicas no primeiro tempo

Logo aos 10 minutos, o jogo esquentou com um lance controverso: Facundo Torres cruzou e a bola tocou no braço de Varela dentro da área. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou pênalti, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance. Após uma longa análise, confirmou a penalidade — que Piquerez desperdiçou.

Aos 40, mais reclamações: Vitor Roque caiu na área pedindo empurrão de Alex Sandro, mas o árbitro mandou seguir. Pouco depois, Weverton trombou com Léo Ortiz após sair do gol, e o Flamengo pediu pênalti, mas novamente nada foi marcado.

O primeiro tempo acabou sem gols, mas com muita discussão.

Flamengo decide na etapa final

A segunda metade da partida seguia morna até os 23 minutos, quando Arrascaeta foi derrubado por Murilo dentro da área. O lance foi revisado pelo VAR e, após nova checagem, o pênalti foi confirmado. O próprio uruguaio foi para a cobrança e converteu com segurança.

Atrás no placar, o Palmeiras se lançou ao ataque, mas acabou abrindo espaço. Aos 42 minutos, Wallace Yan, que havia acabado de entrar, fez belo passe para Ayrton Lucas, que tocou com categoria na saída de Weverton e fechou o placar: 2 a 0 para o Flamengo.