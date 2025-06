Paraense Rayanne dos Santos trava batalha contra romena, mas perde luta no UFC

A paraense Rayanne dos Santos não conseguiu sua primeira vitória no UFC. No último sábado (31), em Las Vegas, a lutadora perdeu para a romena Alice Ardelean e amargou a terceira derrota seguida na organização. O duelo foi decidido pelos juízes, em decisão unânime.

Mesmo com a derrota, Rayanne deixou o evento com mais 50 mil dólares (cerca de R$ 280 mil) no bolso, já que o duelo foi eleito como "Luta da Noite". O combate foi marcado por uma verdadeira batalha entre as duas atletas do peso-palha (até 52 kg), com vantagem para a romena.

Com esse resultado, a permanência da paraense na organização pode estar ameaçada. A lutadora tem três lutas no UFC e ainda não venceu. Nos dois primeiros confrontos, contra a brasileira Talita Alencar e a indiana Puja Tomar, respectivamente, a atleta perdeu por decisão dividida.

Rayanne tem 29 anos, 14 vitórias e nove derrotas no cartel. Natural de Belém, ela foi campeã do Invicta FC, maior organização de MMA feminino do mundo, antes de entrar no UFC.

Enquanto a paraense amargou mais uma derrota, Ardelean voltou ao caminho das vitórias. A romena também vinha de dois reveses seguidos no Ultimate. Aos 33 anos, ela possui um cartel com 10 vitórias e sete derrotas.

A luta

O combate começou com a romena tomando a iniciativa. Já Rayanne optou por investir no contragolpe e conseguiu ser mais efetiva. No entanto, Ardelean continuou ditando o ritmo e não recuou. A paraense tentou levar a luta para o solo, mas não teve sucesso. Em seguida, as duas lutadoras trocaram socos, e Alice acertou bons golpes em Rayanne, que balançou.

No segundo assalto, a romena começou com uma boa queda. Apesar disso, ela evitou investir na luta de solo, já que Rayanne é especialista em jiu-jitsu. Com isso, o combate seguiu com muita troca de socos e volume por parte das duas atletas, com vantagem para Ardelean, que teve mais contundência.

No último round, o duelo ficou ainda mais parelho. Ardelean conectou jabs contra a paraense, que respondeu com uma joelhada e um cruzado. Alice recuou, mas logo retomou o ritmo e seguiu avançando. No meio do assalto, Rayanne conseguiu levar a disputa para o solo, mas não teve muito sucesso, pois a romena reverteu a posição e colocou a luta de pé novamente. Na reta final, as duas partiram para o tudo ou nada, com trocas intensas de golpes, e a decisão ficou nas mãos dos juízes.

No fim, os juízes marcaram 30 a 27, 29 a 28 e 29 a 28 para Ardelean, que conquistou sua primeira vitória no UFC.