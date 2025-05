Disciplina e talento: aluna do Colégio Militar de Belém se prepara para o Pan-Americano de Karatê

A disciplina, o foco e a postura firme de Manuela Oliveira, de 15 anos, combinam perfeitamente com os valores do Colégio Militar de Belém (CMBel), onde estuda há quatro anos. Grande promessa do karatê nacional, a jovem atleta se prepara para disputar o Pan-Americano da modalidade, em outubro, na Colômbia, e destaca a semelhança entre a disciplina militar e a esportiva.

"Eu sempre falo que a disciplina militar e a disciplina do esporte são muito parecidas. A gente tem que ter foco, determinação, tem que estar sempre treinando, nunca pode desistir. Então, eu acho muito parecido", afirmou Manuela.

A atleta começou no karatê aos três anos. Com o tempo, o esporte se tornou mais sério, e ela adotou uma rotina de atleta ainda muito jovem. Quando ingressou no CMBel, a adaptação foi natural.

"Quando eu entrei no colégio, não foi tão difícil me adaptar, porque eu já tinha essa filosofia, esse estilo de vida que vem com o karatê. Então, para mim, é basicamente a mesma coisa, e eu só mantive o que já fazia no karatê", completou.

Manuela coleciona inúmeras medalhas (Igor Mota / O Liberal)

Esporte como base de formação

Com quase 10 anos de funcionamento, o Colégio Militar de Belém une ensino e esporte como pilares de formação. O diretor da instituição, coronel Lira, ressalta como a disciplina militar pode moldar futuros atletas.

"O Colégio Militar oferece aos alunos 14 modalidades esportivas, desde as mais básicas, voltadas ao desenvolvimento psicomotor, até as mais técnicas, como esgrima, hipismo e pentatlo moderno. A disciplina que exigimos é transmitida de forma pedagógica e reforça valores como determinação, foco, respeito às regras e concentração — habilidades que ajudam diretamente no desempenho esportivo", explicou o coronel.

Coronel Lira (Igor Mota / O Liberal)

Rumo ao Pan-Americano

Manuela divide seus dias entre aulas, treinos, fisioterapia e momentos de lazer. Mesmo tão jovem, sonha em se tornar lutadora de MMA no futuro. Por enquanto, a prioridade é o Pan-Americano, para o qual garantiu vaga após conquistar o vice-campeonato no Brasileiro da Japan Karate Association (JKA), realizado neste mês de maio, em Goiânia.

"As expectativas estão bem altas. Estou treinando bastante. Foi um campeonato de muita superação para mim. Voltei de uma cirurgia, perdi algumas pessoas queridas, mas me esforcei muito para esse resultado. Conquistei o segundo lugar, que me classificou para a seleção por mais um ano", contou.

A rotina de preparação envolve de dois a três treinos por dia, com foco nos estilos kata e kumite, além da parte física.

Desafios fora do tatame

Apesar do apoio do CMBel, manter-se no esporte exige esforço também fora dos treinos. A família de Manuela já realizou rifas e campanhas para custear as viagens e competições. A atleta também destaca as dificuldades adicionais por ser mulher nas artes marciais.

Manuela sonha em ser atleta de MMA (Igor Mota / O Liberal)

"É muito difícil conseguir apoio, principalmente sendo mulher nas artes marciais. Dizem que somos frágeis, que não vamos trazer resultados… Tenho patrocinadores, mas ainda não é suficiente. O CMBel me ajuda muito, e isso já faz diferença, mas ainda não é o bastante", desabafa.

Mesmo com os desafios, Manuela segue determinada a conquistar mais um pódio internacional. Ela já tem no currículo títulos pan-americanos e brasileiros, e está motivada a seguir evoluindo.

"Eu já fui campeã do Pan-Americano outras vezes, do Brasileiro também. Então, para este, eu só penso em sempre melhorar. Nunca posso ficar no mesmo nível da última competição. Minhas expectativas são sempre estar no lugar mais alto que eu puder", declarou.

Exemplo para a comunidade escolar

Para o coronel Lira, Manuela é uma inspiração dentro e fora das salas de aula. "A Manuela é uma atleta de alto rendimento e uma aluna exemplar. Ela é exemplo de foco, determinação e disciplina, valores que cultivamos no colégio. Isso atrai outros alunos para o esporte. Por isso, acredito que teremos futuras 'Manuelas' em várias outras modalidades", concluiu.