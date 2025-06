Crianças e jovens do Pará disputam competição de Ginástica Artística no Uruguai; vídeo

O Pará representará o Brasil na Copa Olímpia Internacional de Ginastica, que será disputa no Uruguai, do dia 7 ao dia 10 desse mês. Serão 20 crianças e jovens, que fazem parte do projeto da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e que são treinadas pelo técnico Ulisses Lima, com mais de 30 anos garimpando talentos paraenses na modalidade.

ASSISTA

Com uma estrutura totalmente modificada e com aparelhos novos, o polo de ensino virou a sensação, principalmente pelos bons resultados obtidos pelas ginastas brasileiras nos Jogos Olímpicos Mundiais. O local é tratado por todos com muito zelo e é levado a sério pelas ginastas, que iniciam na modalidade aos 5 anos e seguem a preparação até a fase adulta.

A prática do esportiva conquistou a família Veloso, que possui duas filhas que treinam e que irão competir no Uruguai. Isabella Veloso, de 10 anos e Elis Veloso, de 7, treinam desde 2023 e fazem da prática esportiva um lazer, mas também exercitam disciplina, trabalho em equipe além de ensinamentos para a vida. A mãe delas, Elisete Rangel e o pai, Jeferson Veloso, saem de Santa Izabel (PA) todos os dias pelo sonho das filhas em ser uma ginasta profissional.

“No início a ginastica artística era só para passar o tempo, começamos em Santa Izabel (PA) e foram surgindo oportunidades e em setembro de 2023, através de uma outra mãe, soubemos do projeto. Liguei para o professor Ulisses Lima, pedi uma oportunidade para a minha filha e ela veio e passou no teste. Todos os dias saímos de Santa Izabel para treinar e a menor veio no embalo, brincando, brincando, passou no teste e também está aqui. Elas aprendem a trabalhar em equipe. Entendem que nem sempre estar no pódio é vencer sempre, que cada dia, aqui dentro, é uma vitória diferente. Elas ficaram mais disciplinadas com o estudo, com alimentação e horário”, comentou.

Pais e filhas juntos pelo sonho de ser ginastas (Carmem Helena / O Liberal)

As meninas viajam para o Uruguai na madrugada desta quarta-feira (4) e contam com o apoio da Secretaria de Estado Esporte e Lazer (SEEL). O técnico Ulisses Lima falou da expectativa da competição, além de toda a trajetória à frente das aulas e competições. Ulisses ensina ginastica artística por mais de três décadas, atravessando gerações e mostrando a força do esporte paraense.

“Fui atleta de ginástica e foi o esporte que me fez cursar educação física e ser professor. Já trabalhei em outras áreas, mas eu me sinto bem ensinando ginástica. É um prazer grande trabalhar com crianças, elas vão crescendo, aprendendo e se hoje temos jovens aqui, com certeza iniciaram pequenas comigo, com turmas de cinco aos oito anos e preparo elas para competir, cada uma em seu nível técnico”, disse, o treinador.

Técnico Ulisses Lima ensina crianças e jovens a ginástica artística (Carmem Helena / O Liberal)

Ulisses também falou das dificuldades em competir com atletas do eixo Sul-Sudeste. Segundo o treinador, o número de cursos e competições, atrapalham um pouco o desenvolvimento das crianças, porém, mesmo com toda essa dificuldade, o Pará consegue revelar atletas e manter a renovação da modalidade ano após ano.

“Nas regiões Sul e Sudeste existem campeonatos entre eles, além de cursos que aprimoram o nível técnico. Já aqui no Norte temos que buscar, muitas vezes importar cursos. O meu sonho sempre foi ser um treinador e eu realizo meu sonho todos os dias. O meu trabalho, não é só o meu trabalho, além de tudo é meu lazer, pois faço com prazer”, falou.

O secretário Cássio da Andrade, da SEEL, esteve no local e comentou sobre o investimento que a secretaria faz nos atletas do Estado e do orgulho que é ter crianças e jovens representando o Estado em competições nacionais e internacionais.

“O Governo do Estado do Pará, através da SEEL se orgulha hoje de ser, dentro dos os estados, o que mais incentiva atletas a viajarem para competir tanto nacionais ou internacionais. Ano passado foram quase R$5 milhões de recursos destinados para 2 mil atletas no Pará e em 2025 iremos bater recordes novamente. Aqui serão 20 atletas patrocinadas pelo governo, que irão viajar e competirão competir com orgulho e representarão o Estado do Pará. Além de patrocinar as atletas, ele fomenta o projeto que dá estímulo às crianças e jovens a continuarem no esporte”, disse, o secretário.

Secretário da SEEL, Cássio Andrade, esteve no local e parabenizou o projeto (Carmem Helena / O Liberal)

Cássio Andrade citou toda a infraestrutura montada na UEPA para buscar novos talentos e reafirmou o compromisso, em manter o espaço e os benefícios da SEEL para que mais atletas possam ser descobertos não só em Belém, mas em todo o Estado.

“Queremos ter um padrão de qualidade que permitam que as crianças e jovens possam representar o Pará e vencer competições. Temos uma estrutura magnificas na UEPA, com profissionais competentes, o Projeto Talentos Esportivos, reúne mais de 200 crianças e jovens recebem a melhor infraestrutura, a mesma de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e é por isso que elas trazem medalhas em competições nacionais e internacionais”, finalizou.