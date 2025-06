Na Curuzu, o lanterna Paysandu busca a primeira vitória na Série B diante do Criciúma

Assim como canta a Renato Russo, na música “Por enquanto”, o Paysandu está indo de volta para casa nesta temporada. Depois de três meses, o clube retorna a Curuzu, dessa vez pela Série B. O Papão pega o Criciúma-SC, nesta segunda-feira (2), às 21h, em uma partida de “6 pontos”, valendo a sobrevivência no Brasileirão no confronto do lanterna contra o vice-lanterna.

O jogo diante da equipe catarinense, na Curuzu, é encarado pelos torcedores e por quem trabalha no clube, como a partida da “virada de chave”. O Paysandu ainda não venceu na Série B, amarga a lanterna da competição com apenas 4 pontos conquistados e vive uma crise interna, com troca de executivo de futebol, além de dispensas e a pressão do torcedor, que cobra o elenco e a diretoria por bons resultados.

A acanhada Curuzu, de pressão pró e contra, retorna como palco bicolor na Série B. O Papão deixa de lado toda a estrutura do novo Mangueirão, para atuar ao lado da Fiel, com o torcedor bem pertinho e lutando por dias melhores. No “confronto dos desesperados”, o Paysandu, do técnico Luizinho Lopes, tenta reencontrar o rumo na principal competição do clube na temporada.

Estádio da Curuzu após reforma no gramado (Matheus Vieira/Paysandu)

Depois de uma semana cheia com treinos e descanso no tempo certo, sem viagens na madrugada, de protesto por parte de torcedores no CT estudo do adversário, o Paysandu pega o Criciúma visando os 3 pontos para largar a lanterna na mão da equipe carvoeira. Em uma semana decisiva, com janela de transferência aberta e com saídas de jogadores, vencer é a palavra de ordem na Curuzu, que passou por reformas no gramado e em algumas áreas internas, além de ter recebido catracas com reconhecimento facial. O atacante Rossi, paraense e também torcedor bicolor, falou da ansiedade em retornar ao “Vovô da Cidade”.

“Ansioso para voltar para a nossa casa, o nosso caldeirão. Agradecemos nossa diretoria, sabemos que batemos muito no começo do ano em relação ao gramado. Hoje, graças a Deus, o gramado está em boas condições para nos receber e também a nossa torcida. Vamos tentar fazer um grande jogo, buscar a nossa primeira vitória. Não é só a Curuzu, nosso CT recebeu a laje. Agradecemos aos membros da diretoria os esforços para nos deixar o mais confortáveis possível”, falou o atacante do Papão.

Fica a expectativa se Nicolas irá jogar. O atacante não vive uma fase boa, é criticado por parte da torcida e recebeu propostas para deixar o Paysandu. Ele já realizou oito partidas na Série B deste ano, número limite para negociação entre clubes da mesma Série. Caso Nicolas entre em campo, ele não poderá ir para nenhum clube da Série B nas próximas janelas de transferências, apenas para equipes das Séries A, C e D ou para clubes de fora do país.

O adversário do Paysandu, o Criciúma, finalizou sua preparação no Baenão, estádio do Remo, maior rival bicolor. A equipe carvoeira está à frente do Paysandu na tabela com 6 pontos conquistados. O técnico Eduardo Baptista poderá contar com todo o elenco e deve repetir a escalação do último jogo.

Ficha técnica

Local: Estádio da Curuzu

Dia: 02.06.2025

Horário: 21h

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Pablo Almeida da Costa (MG) e Marcyano da Silva Vicente (MG)

Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas, Quintana e Reverson; Leandro Vilela, Dudu Vieira e Matheus Vargas; Rossi, Borasi e Nicolas (Benítez). Técnico: Luizinho Lopes.

