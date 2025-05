Na lanterna da Série B, Paysandu é o único time do campeonato que ainda não venceu

Enquanto o Remo segue invicto e na zona de acesso para a Primeira Divisão, o Paysandu amargou mais uma derrota na Série B e se tornou o único clube que ainda não venceu na competição. No último domingo (25), o Bicola perdeu de virada para o Novorizontino-SP, fora de casa, pelo placar de 3 a 1, e se afundou na última colocação da tabela da Série B.

Até a nona rodada, apenas Paysandu e Amazonas-AM não haviam vencido na Série B. Contudo, a Onça-Pintada conseguiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Operário-PR e respirou no campeonato, deixando a zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Papão afundou na última colocação da tabela, com apenas quatro pontos. Até o momento, a equipe bicolor faz uma campanha ruim, com quatro empates e cinco derrotas. O último resultado só expôs ainda mais a crise do Bicola. Em 15 jogos na temporada, o time conquistou apenas uma vitória — sobre o Remo, no jogo de volta da final do Parazão, que terminou com o título do Leão Azul nos pênaltis.

Em contrapartida, o grande rival vive uma boa fase no campeonato e é o único time que ainda não perdeu na Série B. O Remo soma quatro vitórias e cinco empates, o último, contra o Volta Redonda-RJ, em casa, no sábado (24).

Na zona de rebaixamento, além do Papão, estão Botafogo-SP (19º), Criciúma-SC (18º) e Athletic-MG (17º).

Com a crise, é possível que ocorram mudanças no comando técnico da equipe para a sequência da temporada. Além disso, o Papão deve ir ao mercado em busca de peças para reforçar o elenco bicolor, que tem sido bastante criticado.

O próximo compromisso do Paysandu será na segunda-feira (6), contra o Criciúma, em Belém. O duelo é válido pela 10ª rodada. As duas equipes precisam desesperadamente de uma vitória para tentar reagir na competição. Até lá, o Papão terá a semana inteira para treinar e buscar corrigir os erros.