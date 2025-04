Em meio a crise, Paysandu encaminha renovação de Borasi, mas executivo alerta: ‘99% não é 100%’

Em meio à crise gerada pela falta de resultados positivos na Série B, o Paysandu está perto de anunciar uma boa notícia à torcida: a renovação de contrato com o atacante argentino Benjamín Borasi. Em entrevista ao canal Meu Paysandu, no Instagram, o executivo de futebol do Bicola, Felipe Albuquerque, afirmou que as tratativas para a ampliação do acordo com o jogador estão "bem adiantadas".

"O empresário dele já agendou a vinda a Belém para finalizar os detalhes. Apesar disso, é importante que o torcedor entenda uma coisa: 99% é diferente de 100%. Uma negociação como essa envolve vários acordos, mas já chegamos a um consenso em muitos deles. O fato é que o empresário dele vem a Belém para batermos o martelo, possivelmente durante as finais do Parazão. Vamos recebê-lo e, se tudo der certo, concretizar a permanência do Borasi", disse Felipe.

Segundo o dirigente, o 1% que falta para a concretização do acordo está relacionado ao valor salarial. Jogador e clube propõem valores diferentes, mas, para Felipe, a tendência é que isso seja resolvido em breve.

"Foram muitas idas e vindas desde que iniciamos a negociação do Borasi. Começamos em dezembro e, naquela época, estávamos muito distantes dos desejos do atleta. No entanto, no meio desse caminho, você encontra outros mecanismos de compensação. Esse tema (salário) ainda precisa ser organizado, mas estamos mais perto de fechar com ele do que de não fechar", argumentou.

Montagem de elenco e janela de transferências

Durante a entrevista, Felipe também comentou sobre a participação do Paysandu na última janela de transferências. Ele afirmou que a equipe não conseguiu fazer o mercado que desejava, mas que já tem mapeado novos alvos, que serão buscados a partir do início de junho, quando as equipes poderão, novamente, contratar jogadores.

"Gostaríamos de fechar com duas contratações, um zagueiro e um meio-campista, mas as coisas não aconteceram da melhor forma. A próxima janela, no entanto, só abre em 40 dias e o mercado é muito dinâmico. Seria muito leviano da minha parte fazer uma projeção agora. O que posso confirmar é que estamos fazendo, desde já, uma análise profunda para sermos mais eficazes na próxima janela", finalizou.