Sem descanso: após jogo da Série B, Paysandu chega em Goiânia para decisão da Copa Verde

O Paysandu conquistou o primeiro ponto na Série B do Campeonato Brasileiro no último sábado (19), após o empate por 0 a 0 com o Operário-PR, fora de casa. Sem tempo para descanso, o time bicolor seguiu direto para Goiânia, onde disputará a grande final da Copa Verde contra o Goiás-GO.

Com muitas viagens nas últimas semanas e para poupar os atletas, após o empate com o Fantasma, a equipe de Luizinho Lopes não retornou a Belém antes da final da Copa Verde. O time realizou um treino em Curitiba, na manhã do último domingo (20), e, após a atividade, viajou para a capital goiana, onde desembarcou no final da noite.

A equipe bicolor enfrentará o Esmeraldino na próxima quarta-feira (23), às 21h. O duelo será no estádio Serra Dourada e marca o jogo de volta da final da Copa Verde. No primeiro encontro entre os times, no Mangueirão, a partida terminou empatada em 0 a 0. Com isso, quem vencer o próximo jogo levantará a taça. Caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Programação

Em Goiânia, o Papão terá pelo menos dois treinos antes do duelo contra o Goiás. Os treinamentos estão marcados para esta segunda-feira (21) e terça-feira (22), no CT do Vila Nova-GO. Para a decisão, Luizinho Lopes ainda pode ter que lidar com a ausência do atacante Rossi, que tem sido referência do time dentro e fora de campo.

Após ficar de fora da partida contra o Vila Nova-GO, na segunda rodada da Série B, o jogador voltou a desfalcar o time contra o Operário-PR por problemas físicos. Destaque da equipe, em 17 partidas disputadas, o atacante marcou oito gols e deu cinco assistências.

Agenda

O Papão busca o seu quinto título da Copa Verde, enquanto o Goiás tenta o bicampeonato. A partida decisiva ocorre na próxima quarta-feira (23), às 21h, no estádio Serra Dourada. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.