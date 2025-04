Fora de casa, Paysandu empata com o Operário e pontua na Série B

Em partida válida pela 4ª rodada da Série B, diante do Operário-PR, o Paysandu conquistou seu primeiro ponto na segundona. O jogo, sem grandes emoções, foi realizado no Estádio Germano Krüger e terminou sem gols. O Papão agora volta suas atenções para o segundo jogo da final da Copa Verde contra o Goiás-GO, que acontecerá na quarta-feira (23).

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi sem grandes emoções e terminou sem gols. O Paysandu, jogando fora de casa, optou por atuar de uma maneira mais reativa. O Operário-PR, que teve amplo domínio da posse de bola, até criou algumas oportunidades, mas nenhuma grande chance.

A ideia bicolor era de aproveitar as jogadas de contra-ataque para oferecer perigo ao time paranaense, mas não deu muito certo. Em uma das poucas chegadas do Papão, o atacante Eliel disparou pela esquerda, cortou para a perna direita e chutou muito torto. Operário-PR 0x0 Paysandu.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o Operário deu as cartas iniciais do segundo tempo. Aos 10 minutos, Thales Oleques cobrou escanteio, a zaga bicolor afastou e na sobra, Boschillia colocou na área e Allan Godói cabeceou firme para ótima defesa de Matheus Nogueira.

Aos 22 minutos, mais uma boa defesa do goleiro bicolor. Rodrigo Rodrigues recebeu ótimo passe na área e bateu colocado com muito perigo. Foi uma ótima chance desperdiçada pela equipe do fantasma.

Aos 42 minutos, foi a vez do Papão chegar com perigo. Borasi, em ótima jogada, finalizou na entrada da área. A zaga afastou e na sobra, Marcelinho chutou com perigo, obrigando o goleiro Elias Curzel, ex-Paysandu, a colocar para escanteio.

Essa foi a última jogada aguda do jogo, que terminou mesmo empatada. Operário-PR 0x0 Paysandu.

FICHA TÉCNICA

Operário-PR 0x0 Paysandu - 4ª rodada da Série B

Data: 19 de abril de 2025

Hora: 16h

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PR

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Cartão amarelo: Zuluaga e Joseph (Operário-PR); Borasi, Matheus Vargas e Dudu Vieira (Paysandu)

Operário-PR: Elias Curzel; Diogo Mateus (Thales Oleques), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Zuluaga (Índio), Fransérgio e Boschilia (Daniel Amorim); Rodrigo Rodrigues, Vinícius Mingotti e Allano (Jhemerson). Técnico: Bruno Pivetti.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Quintana (Novíllo), Luan Freitas e Reverson; Martínez, Matheus Vargas (André Lima) e Dudu Vieira; Marlon (Borasi), Eliel (Marcelinho) e Jorge Benítez (Nicolas). Técnico: Luizinho Lopes.