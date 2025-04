Após 1º ponto na Série B, Luizinho Lopes valoriza resultado: 'Não tomar gol foi o mais importante'

Depois de três derrotas seguidas na Série B, o Paysandu ainda não venceu, mas finalmente pontuou na competição. Na coletiva pós-jogo, o técnico do Papão, Luizinho Lopes, valorizou o ponto conquistado no empate em 0 a 0 com o Operário-PR, além de destacar o fato da equipe bicolor ter tido transpiração e terminado a partida sem sofrer gols.

NÃO FOI UM RESULTADO RUIM

“Hoje tivemos menos posse, finalizamos menos, mas conquistamos um ponto importante fora de casa. Agora a gente precisa ganhar dentro, porque sempre que se pontua fora, não é um resultado ruim”, ressaltou.

TRANSPIRAÇÃO

“Óbvio que nós queríamos vencer a partida, jogamos contra um adversário forte, o campeão paranaense, um time que tem bastante volume. Nós fizemos mudanças para oxigenar a equipe após uma logística que é a nossa realidade. Não é uma desculpa, é a realidade. Nós não conseguimos treinar. Se faltou inspiração, não faltou transpiração. Não tomar gol foi o mais importante”, frisou.

PRIORIDADE ERA ESTANCAR

“Demoramos um pouco a incomodar o goleiro deles. Ali no segundo tempo nós tivemos alguns contra-ataques pontuais, poderíamos até ter feito gol. O importante hoje era estancar, não tomar gol, valorizar isso em detrimento ao que estávamos fazendo”, finalizou.

PRÓXIMO JOGO

O Papão agora volta suas atenções para o segundo jogo da final da Copa Verde contra o Goiás-GO, que acontecerá na quarta-feira (23), às 21h. A partida de ida terminou com um 0 a 0.