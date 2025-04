Novamente lesionado, Rossi deve ser desfalque do Paysandu contra o Operário-PR

O Paysandu terá um importante desfalque para enfrentar o Operário-PR, neste sábado (19), pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Rossi, vice-artilheiro do clube na temporada, sofreu uma lesão na partida contra a Chapecoense-SC, no meio da semana, e está fora do confronto. A informação foi confirmada pelo jornalista Carlos Ferreira.

Segunda ausência por lesão

Mesmo com os problemas físicos, Rossi tem sido um dos destaques do Papão em 2024. Em 17 partidas disputadas, o atacante marcou oito gols e deu cinco assistências.

Esta é a segunda vez que Rossi fica de fora por conta de problemas físicos. Na segunda rodada, contra o Vila Nova-GO, o atacante de 31 anos também não esteve em campo. De acordo com a diretoria bicolor, o jogador vinha atuando no sacrifício há algumas semanas — inclusive na primeira final da Copa Verde, contra o Goiás.

Final da Copa Verde pode pesar na decisão

A ausência de Rossi pode estar relacionada ao jogo decisivo da Copa Verde. O Paysandu encara o Goiás na próxima quarta-feira (23), em Goiânia, na partida de volta da final. O confronto de ida, em Belém, terminou empatado em 0 a 0. Quem vencer leva a taça, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Crise no Papão e pressão por reação

O momento do Paysandu é delicado. A equipe amarga quatro partidas sem vitória, sendo três derrotas consecutivas na Série B. Vice-lanterna da competição e ainda sem pontuar, o time precisa de uma reação urgente para aliviar a pressão da torcida e melhorar sua posição na tabela.

Série B

O confronto entre Operário-PR e Paysandu será neste sábado (19), às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, válido pela 4ª rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.