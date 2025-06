Remo e Paysandu reforçam os elencos na primeira janela do meio do ano

A primeira janela de transferências do meio do ano chegou ao fim com movimentações intensas nos elencos de Remo e Paysandu. Ambos os clubes se reforçaram em diferentes posições visando a sequência da temporada e tentam corrigir deficiências apresentadas nas competições nacionais.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No Paysandu, atualmente na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria apostou em uma reformulação mais ampla. O clube anunciou nove reforços, sendo seis deles no último dia da janela. Entre os nomes estão os atacantes Diogo Oliveira, Maurício Garcez e Vinni Faria; os meias Denner Melz e Wendel; o volante Anderson Leite; e os zagueiros Thalisson e Thiago Heleno.

O principal foco da reformulação foi o setor ofensivo. Com a saída do centroavante Nicolas para o Criciúma, o clube buscou substitutos para suprir a ausência do ídolo. Diogo Oliveira, ex-Plaza Colonia (URU), chega como esperança de gols. Além disso, a defesa, considerada uma das mais vazadas da Série B, também recebeu reforços com as chegadas de Thiago Heleno e Thalisson.

Já o Remo, reforçou o elenco com a contratação do atacante Marrony, do meia Freitas e do zagueiro Kayky. O clube tem priorizado ajustes pontuais, especialmente nas posições de ataque e defesa, para qualificar o grupo na sequência da Série C.

VEJA MAIS

Confira os elencos de Remo e Paysandu após a janela

Paysandu

Goleiros:

Gabriel Mesquita (26)

Matheus Nogueira (27)

Iago Hass (29)

Cláudio Vitor (21)



Defensores:

Thiago Heleno (36)*

Thalisson (23)*

Reverson (28)

Yeferson Quintana (29)

Lucca Carvalho (22)

Maurício Antônio (33)

Luan Freitas (24)

Joaquín Novillo (27)

Edílson (30)

Kevyn (27)

Bryan Borges (28)

Volantes:

Anderson Leite (32)*

PK (30)

Meias:

Denner Melz (25)*

Wendel (27)*

Atacantes:

Diogo Oliveira (28)*

Maurício Garcez (28)*

Vinni Faria (25)*

Petterson Novaes (*)

Willen Mota (33)

Thalyson (19)

Marlon Douglas (27)

Eliel (22)

Marcelinho (26)

Rossi (32)

Edinho (30)

Jorge Benítez (32)

Remo

Goleiros:

Marcos Alexandre (18)

João Victor (19)

Léo Lang (26)

Marcelo Rangel (37)

Ygor Vinhas (31)

Defensores:

Kayky Almeida (20)*

Iván Alvariño (24)

Sávio (30)

Pedro Costa (31)

Thalys (25)

Alan Rodríguez (24)

Reynaldo (28)

Camutanga (31)

Rafael Castro (28)

Kadu Santos (19)

Klaus (31)

Marcelinho (26)

Meias:

Freitas (22)*

Pedro Castro (32)

Régis (32)

Dodô (30)

Caio Vinícius (26)

Luan Martins (25)

Daniel Cabral (23)

PH Gama (25)

Madison (26)

Giovanni Pavani (28)

Atacantes:

Marrony (26)*

Jáderson (24)

Tico (18)

Felipe Vizeu (28)

Maxwell (30)

Matheus Davó (25)

Janderson (26)

Adaílton (34)

Pedro Rocha (30)



(*) Reforços da janela de junho

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)