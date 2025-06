Capoeirista de Castanhal participa de campeonato mundial de artes marciais

Competição que vai reunir os melhores atletas de artes marciais será realizada de 16 até o dia 22 de junho, em São Paulo e vai reunir mais de 110 países com cerca de mil atletas das modalidades de jiu-jitsu, karatê, boxe, Muay Thai e capoeira. O Gamma World MMA ou Global de MMA será transmitido ao vivo por meio de um canal no Youtube.

O município de Castanhal será representado no evento com o capoeirista Aldo Barbosa, conhecido como Aldo Boto, de 43 anos. O atleta vai disputar na categoria máster 3 com competidores de 40 a 50 anos de idade. Esta será a primeira vez que irá participar do Gamma World MMA.

“Essa competição reunirá os melhores do mundo. Eu venho de várias competições ao redor do Brasil na capoeira, jiu-jitsu, e karatê. E essa competição tem um algo a mais, porque será a primeira vez no Brasil e cada país vai mostrar o seu estilo de luta”, disse Aldo Boto.

O atleta foi convocado pela Associação Estilo Capoeira do Pará que faz parte da federação Brasileira de MMA.

Amor pela capoeira

O castanhalense é professor de educação física e pedagogo. Aldo conta um pouco do seu amor pela capoeira que já dura mais de 30 anos.

“Hoje a capoeira é uma ferramenta de transformação e transformou a minha vida. Por meio dela consigo transformar a vida de crianças, adolescentes, idosos e adultos. Ela é uma excelente atividade física. A capoeira está em mais de 60 países e é a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo, então não tem como dar aula de capoeira em outra língua, sempre vai ser no Brasil, sempre buscando aquela ancestralidade do Brasil, do negro que foi escravizado, que lutou para se libertar. A capoeira, para mim simboliza a resistência de um povo que lutou para se libertar”, observou.