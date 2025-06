No UFC, paraense Brendson Ribeiro é nocauteado por russo no primeiro round

O UFC 316 não foi dos melhores para o paraense Brendson Ribeiro. Na categoria meio-pesado (até 93 kg), o lutador enfrentou o russo Azamat Murzakanov e foi derrotado por nocaute técnico no último sábado (7), em Newark, nos Estados Unidos. Com o resultado, o atleta da Rússia manteve sua invencibilidade no cartel e alcançou a quinta vitória seguida na organização.

Em contrapartida, Brendson sofreu sua terceira derrota no UFC. O paraense buscava o terceiro triunfo consecutivo no Ultimate, mas acabou sendo nocauteado ainda no primeiro round.

O combate foi marcado por muita intensidade entre os dois atletas. Logo nos primeiros momentos da luta, o paraense tentou ditar o ritmo e adotou uma postura mais agressiva. Enquanto isso, o russo recuou, e Brendson aproveitou para controlar a distância com chutes e socos de média a longa distância.

Nesse cenário, Azamat apostou no contragolpe e esperou um erro do paraense para contra-atacar. Após os três minutos do primeiro round, o russo acertou um cruzado de esquerda na cabeça de Brendson, que balançou e caiu no octógono. Sem dar tempo para a recuperação, o lutador da Rússia foi para cima e utilizou o ground and pound para encerrar o duelo e manter sua invencibilidade de 15 lutas.

Brendson Ribeiro tem 28 anos e, assim como Azamat, entrou no UFC por meio do Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White. Inicialmente, o paraense perdeu duas lutas seguidas no Ultimate, mas conseguiu se recuperar com duas vitórias consecutivas. Agora, o lutador soma um cartel com 17 vitórias e oito derrotas.

O evento ainda foi marcado pelo retorno de Amanda Nunes, que aceitou o desafio da atual campeã do peso-galo feminino, Kayla Harrison.