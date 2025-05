Nova aposta da música, Gabriela Abdala, lança single ‘Dreaming’

Conhecida por sua versatilidade e humor, além de uma diversa bagagem cultural, a cantora Gabriela Abdala lança o single “Dreaming” nas principais plataformas digitais de música do Brasil. A jovem, que já havia conquistado o público com vídeos de comédia, agora se dedica a explorar sua paixão pela música, mas sem deixar de lado a produção de conteúdo exclusivo para seus fãs.

Após estrear em 2024 com a música “Emptiness”, que lhe rendeu indicação ao Prêmio Profissionais da Música, Gabriela apresenta uma canção que fala sobre o instante entre o sono e a conssiência, onde sonhos e realidade se misturam. Com letra em inglês e influência do indie pop,”Dreaming” explora sensações de liberdade e fantasia, características que Gabriela faz questão de trazer para sua nova fase artística.

Gabriela Abdala começou a carreira no humor em 2019 e, rapidamente, virou fenômeno nas redes sociais, acumulando mais de um bilhão de visualizações e três milhões de seguidores. Segundo a cantora, “a música ‘Dreaming’ é sobre aquele segundo que acordamos e ainda não sabemos bem quem somos, ainda estamos entre o sonho e a realidade e sentimos que podemos ser literalmente qualquer coisa”, revelou.